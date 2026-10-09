Mondial de l'auto 2026 : il y a vraiment un frigo à l'arrière de l'énorme XPeng G9L et une climatisation de bus

A l’occasion du Mondial de l’Automobile de Paris 2026, Xpeng étoffe sa gamme dans les deux sens : le constructeur chinois lance son L03 (SUV de 4,65 mètres de long), plus petit et abordable que les G6 et G9 déjà bien connus du marché. De l’autre côté du spectre, il présente aussi le G9L qui incarne le haut de gamme absolu de l’enseigne.

Ce haut de gamme absolu s’appelle « G9L » avec un « L » pour « Luxury ». Même si le nom laisse entendre le contraire, il ne ressemble pas tant que ça au G9 « tout court » et possède un châssis absolument énorme : il mesure 5,12 mètres de long à comparer aux 4,89 mètres du G9. Ce G9L se retrouve ainsi parmi les plus gros SUV du marché, qu’ils soient électriques ou thermiques.

Un habitacle luxuriant « à la chinoise »

Ce XPeng G9L concentre évidemment le meilleur de l’équipement et du raffinement vus par cette jeune marque adepte de la haute technologie électronique. L’engin visible dans le studio pendant notre prise en main est dans une teinte vert émeraude très « anglaise » et possède un habitacle de couleur orange qui me rappelle la couleur de cette Rolls-Royce Drophead Coupé essayée en compagnie de Patrick Garcia et d’Adrien Raseta il y a déjà quinze ans.

Le G9L procure une belle impression de luxe, que ce soit aux places avant (ergonomie de bord typiquement XPeng avec une énorme tablette tactile centrale de 17,3 pouces et un afficheur de 8,8 pouces derrière le volant) ou aux places arrière où l’on dispose d’un espace colossal et d’équipement insolite : les passagers arrière bénéficient en effet d’un véritable frigo de 12,5 litres et d’un énorme écran de 21,4 pouces pivotant depuis le plafonnier. A noter qu’il y a par ailleurs une climatisation « centrale », circulant dans tout le plafonnier comme dans un avion ou un bus. Les trois puces « Turing » en option sur le « petit » L03 sont de série sur toutes les versions.

Il s’agit d’un véhicule laissant le choix entre une configuration à sept places ou à six places avec deux sièges façon « business class » au rang 2 comme sur l’exemplaire de cet article. Le coffre, lui, offre 1 152 litres en configuration 5 places (les deux sièges du rang 3 se pilotent électriquement) et il y a aussi un petit frunk de 109 litres sous le capot avant.

D’énormes batteries et jusqu’à 585 chevaux

Côté technique, le G9L utilise une architecture électrique à 800 volts et laissera le choix entre deux configurations mécaniques : la propulsion « Autonomie Etendue Ultra », possédant un moteur électrique arrière de 367 chevaux (591 km d’autonomie WLTP) et la « Performance Ultra » à transmission intégrale, forte de 585 chevaux (553 km d’autonomie WLTP). Le 0 à 100 km/h s’abat en 7 secondes sur la propulsion et en 4,9 secondes sur la transmission intégrale.

L’engin dispose d’énormes batteries de 110 kWh de capacité installés sous le plancher, promettant un 10-80 % de charge en 12 minutes (et même 11,7 minutes d’après nos informations sur place) grâce à une puissance maximale en courant continu de 540 kW.

Un peu plus cher que les BMW iX3 et Mercedes GLC

Côté tarif, le G9L démarrera chez nous à 74 990€ en version propulsion, à 79 990€ en version transmission intégrale à 7 places et à 85 990€ en version transmission intégrale à 6 places. A titre de comparaison c’est sensiblement moins cher que les autres SUV électriques « premium » de cette taille et un peu plus chers que les modèles du segment inférieur des marques allemandes : à partir de 64 550€ par exemple pour un BMW iX3 et de 64 900€ pour un Mercedes GLC. Avec une autonomie certes légèrement supérieure pour ces derniers mais beaucoup d’équipement de série.