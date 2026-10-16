Le top 5 des SUV les plus dingues du Mondial

Si vous adorez les SUV, vous allez être servis cette année car il y en a plein lors de ce Mondial de Paris et notamment des chinois qui sont particulièrement présents à la porte de Versailles. Parmi tous les modèles exposés, notamment électriques, certains se distinguent par des caractéristiques hors du commun. Voici les cinq, qui ont retenu notre attention.

Zeekr 9X : la Rolls chinoise

Avec ses 5,24 m de long, son moteur hybride rechargeable de 897 ch capable de parcourir près de 180 km en tout électrique, cet énorme SUV est capable de transporter jusqu’à 6 personnes dans un confort digne d’une limousine avec tous les raffinements comme des sièges électriques chauffants et massants et même un écran sur le plafond. Cerise sur le gâteau, vous avez même un espace réfrigéré, pouvant également servir à maintenir au chaud. Il faudra toutefois débourser la modique somme de 119 000 €. Pas donné, mais beaucoup moins cher que la concurrence.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Xpeng G9L : frigo épisode 2

On continue avec les frigos dans les voitures avec le nouveau navire amiral de chez Xpeng, le G9L, qui en dispose d’un également de 12,5 litres. Moins long que son rival, il propose des marchepieds escamotables, qui se déploient automatiquement à l’ouverture/fermeture des portes. Autre point fort de ce poids lourd : sa capacité de recharge : 12 minutes pour repasser de 10 à 80 % de charge en courant continu (puissance maximale de charge de 540 kW). Ses tarifs débutent à partir de 75 000 €.

Lotus Eletre X : comme une fusée

3,3 s pour abattre le 0 à 100 km/h, voici un chiffre qui parle à tous les amateurs de sportives. L’Eletre, le SUV de Lotus disponible jusqu’alors en 100 % électrique se décline maintenant dans une version hybride rechargeable forte de 952 ch. Pour obtenir une telle puissance, Lotus a installé un moteur essence 2.0 turbo de 204 ch associé à deux moteurs électriques (un sur chaque essieu). Le bloc thermique sert de générateur à la batterie de 70 kWh, qui est couplée à un réservoir de 52 litres, de quoi assurer une autonomie mixte de 1 200 km dont 350 km en électrique. Intéressé ? Préparez un chèque de 122 000 € pour la version H1000.

Lucid Gravity : asseyez-vous dans le coffre

Après une longue attente, la marque américaine Lucid débarque en France avec ses deux modèles : la berline « la Air » et le SUV, le « Gravity ». Ce dernier qui peut parcourir jusqu’à 739 km en une seule charge dispose de puissance variant suivant les versions entre 568 à 839 ch. Mais au-delà de ces chiffres, ce gros SUV à la présentation intérieure très moderne avec une large dalle numérique est capable de transporter jusqu’à 7 personnes. La plus grosse particularité réside dans le coffre avant qui peut devenir une banquette ! Tout simplement unique. Les tarifs sont aussi exclusifs puisqu’ils oscillent entre 95 900 et 149 000 €.

212 : des chinois diesel !

C’est dans le hall 7.1 que l’on trouve l’une des curiosités de ce salon : la marque chinoise 212, qui expose pour la première fois en France sa gamme de 4x4. Habituellement, les firmes chinoises se font remarquer par leurs modèles électroniques et très technologiques. Tout le contraire, ici, puisque certains modèles de la marque, qui ressemblent fortement à des Toyota Land Cruiser ou Land Rover ne carburent pas à l’électricité mais à l’essence et même pour certains au diesel. Un choix des plus étonnants vu le contexte actuel en France. En l’état, il apparaît donc peu probable que ces modèles soient commercialisés chez nous, au risque d’être pénalisé par le malus maximal.