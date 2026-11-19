« Certains clients ne veulent plus payer des BMW trop chères » : le XPeng G9L est un énorme SUV de luxe chinois opportuniste aux équipements surprenants
3. Pour obtenir les gadgets du XPeng G9L, il faut payer le pack Premium à 5 000€
Comme tout bon SUV chinois qui se respecte, le XPeng G9L fait l’effort d’afficher un niveau d’équipement de série impossible à battre par les marques européennes, coréennes ou japonaises. Cuir Nappa, aides à la conduite totales (y compris vision 360), sièges chauffants, ventilés et massants aux rangs 1 et 2, frigo et télévision arrière…Il ne manque aucun équipement de confort.
Il faudra juste ajouter les 5 000€ du pack Premium sur les versions Propulsion Ultra et Performance Ultra 7 places pour avoir l’éclairage matriciel intelligent, les portes à commande électrique et les marchepieds ou encore le siège passager avant « zéro gravité ». A noter que la version Performance Ultra à 6 places coche d’office ce pack Premium.
Le détail techno : les portes à ouverture électrique
Contenues dans le pack Premium mais de série sur la version Performance Ultra 6 places, ces fameuses portières pilotées électriquement peuvent donc s’ouvrir et se fermer en appuyant sur un bouton (à l’avant et à l’arrière). Le système vérifie la présence d’obstacles avant le déploiement électrique et on peut aussi régler l’angle d’ouverture. Dans les faits, on remarque tout de même des situations où l’on se retrouve obligé de manipuler « à l’ancienne » ces portières pour gagner du temps, qui sont très lourdes. Cette technologie inaugurée en Chine fait en tout cas son chemin chez d’autres marques, y compris des enseignes comme Audi sur son récent Q9.
Equipements et options
Version : 584 PERFORMANCE ULTRA 6PL 110 KWH
Equipements de sécurité
Limiteur de vitesse automatique (ASL)
Système d'assistance au respect de la vitesse (SAS)
Portes à fermeture automatique "Soft Close"
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
Alerte de trafic transversal AR (RCTA)
ABS
Essuie-glaces automatiques à détecteur de pluie
Alerte de trafic transversal AV (FCTA)
Airbags latéraux AV
Airbag frontal passager AV
Airbag frontal conducteur
Alerte de niveau bas de liquide lave-glace
Avertissement de fatigue et de distraction du conducteur
Feux de virage et éclairage d'angle
Feu antibrouillard AR
Airbag passager AV (désactivable sur écran tactile)
Airbag de sécurité conducteur latéral central
Airbags latéraux de 2e rangée
Airbags rideaux pleine longueur (AV et AR)
Répartiteur électronique de freinage (EBD)
Système de contrôle de descente (HDC)
Système antipatinage (TCS)
Aide au démarrage en côte (HSA)
Alerte sonore de ceinture non bouclée (toutes les places)
Ancrages ISOFIX de deuxième rangée et troisième rangée
Equipements de confort
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
Aide au stationnement avec caméra 360°
Bluetooth
Radio DAB + FM
Volant chauffant
Siège conducteur réglable électriquement 8 directions
Siège passager réglable électriquement 6 directions
Commande de rabattement des sièges AR dans le coffre
Sièges AV chauffants
Sièges AV ventilés
Mémoire de position des sièges AV
Aide au stationnement par télécommande de clé
Réglage électrique du dossier de la deuxième rangée de sièges
Ventilation des sièges de la deuxième rangée
Aide au stationnement automatisé (APA)
Clé Bluetooth via smartphone (App XPENG)
Lève-vitres électriques à commande impulsionnelle avec fonction anti-pincement (x4)
Aide à la sortie de stationnement automatique (AEP)
Ecran de contrôle central LCD 17,3"
Ecran de divertissement de toit
Ecran AR de console centrale
Cartographie de navigation (Google Maps)
Vitrage acoustique de pare-brise AV
Lunette AR teintée vert
Vitrages AR teintés (Privacy)
Lunette AR chauffante électrique
Vitrage acoustique AV (1ère rangée)
Vitres latérales AV teintées vert
Vitrage acoustique AR (2e rangée)
Vitres latérales AR teintées vert
Vitrages de deuxième rangée teintés (Privacy)
Pare-soleil électrique pour vitres AR (2e rangée)
Vitrage de custode AV acoustique
Vitres de custode AV/AR teintées vert
Vitrages de custode AR teintés (Privacy)
Rétroviseur extérieurs à réglage électrique
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Rétroviseurs extérieurs chauffants
Rétroviseurs extérieurs avec inclinaison automatique en marche AR
Rétroviseurs extérieurs avec mémoire de position
Rétroviseurs extérieurs avec surveillance des angles morts (BSM)
Rétroviseurs extérieurs avec anti-éblouissement automatique
Rétroviseurs extérieurs sans cadre
Rétroviseurs extérieurs avec lumière de logo (XPENG)
Rétroviseurs extérieurs avec radar de passage de gué
Rétroviseur intérieur numérique (Streaming)
Volant capacitif multifonction (réglable dans 4 directions)
Volant avec mémoire de position
Compartiment réfrigéré intégré à la console centrale
Système audio XPENG
Climatisation automatique tri-zone
Climatisation avec pompe à chaleur
Soutien lombaire à réglage électrique du siège conducteur 4 directions
Soutien lombaire à réglage électrique du siège passager AV 4 directions
Repose-jambes électrique du siège passager AV 4 directions
Réglage électrique longitudinal du dossier de la deuxième rangée de sièges
Accoudoir individuel de 2e rangée avec passage central
Sièges de 3e rangée rabattables 5:5
Chauffage des sièges de 2e rangée
Massage des sièges de la deuxième rangée 10 points
Porte-gobelets dans l'accoudoir de la 2e rangée
Chauffage des sièges de 3e rangée
Airbag passager AV (désactivable sur écran tactile)
Désactivation ESP/TCS via écran tactile
Frein de stationnement électrique EPB
Alerte sonore de ceinture non bouclée (toutes les places)
Esthétique / Carrosserie
Peinture métallisée
Ecran de divertissement de toit
Toit panoramique AV/AR avec pare-soleil électrique
Barres de toit
Sellerie en cuir Nappa (1ère et 2e rangées)
Jantes alliage de 21 pouces
Autres équipements
V2L
Contrôle de centrage de voie (LCC)
Contrôle actif de trajectoire en virage (ATC)
Changement de voie actif (LCA)
Avertissement de collision AV (FCW)
Freinage d'urgence autonome (AEB)
Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)
Détection d'angle mort (BSD)
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)
Avertissement de sortie de voie (LDW)
Avertissement de collision AR (RCW)
Mises à jour logicielles à distance (OTA)
Obturateur de calandre actif
Kit de réparation crevaison
Auto-Hold (système de maintien automatique de la force de freinage)
Système d'avertissement acoustique pour piéton (AVAS)
Capteurs à ultrasons (x12)
Surveillance de la distance AV (FDM)
Aide au maintien dans la voie (LKA)
Maintien dans la voie d'urgence (ELK)
Contrôle électronique de la stabilité (ESP)
Chargeurs à induction 50W ventilés x 2
Haut-parleurs exterieur
Carte clé NFC
Eclairage ambiant 256 couleurs
Système de surveillance et d'enregistrement type sentinelle
Affichage de simulation d'environnement SR
Châssis transparent virtuel
Connectivité (Réseau Wi-Fi / 5G)
Tableau de bord numérique 8.8"
Feu stop surélevé à LED
Système de purification d'air à filtration N.95 et filtration du pollen
Détection de présence d'enfants - surveillance directe
Radar à ondes millimétriques d'angle (AEB) (x2)
Prévention de sortie de voie (LDP)
Apple CarPlay
Android Auto
Hayon électrique mains libres (avec fonction mémoire)
Prise 12V dans le coffre (V2L)
Anneaux d'arrimage au sol du coffre
Crochets de coffre flexibles
HP d'épaule conducteur (x2)
Processeur de conduite intelligente XPENG Turing
Radar à ondes millimétriques 3D AV
Radars d'évitement d'obstacles de porte (x4)
Radars de passage de gué
Système de surveillance du conducteur (DMS)
Appel du véhicule en ligne droite
Caméra de circulation embarquée (DVR/Dash Cam)
Caméra de sécurité des occupants (OMS)
Contrôle de stabilité en cas d'éclatement de pneu
Processeur XOS
Affichage tête haute AR-HUD
eSim
Clé intelligente UWB (Ultra-Wideband)
Contrôle à distance via application mobile
Localisation intelligente de la voiture par application
Assistant vocal "Hey XPENG"
Microphone extérieur et contrôle vocal extérieur
Contrôle vocal extérieur
Mode personnalisé intelligent
Modèle vision-langage VLM
Phares Matrix LED intelligents (ADB)
Indicateurs de direction dynamiques AV
Phares automatiques intelligents
Phares de hauteur réglable automatiquement
Animation de lumière LED AV/AR (DLP/Diodes)
Phares de pixels DLP (avec ADB haute définition)
Tapis de lumière d'accueil de 2e rangée
Pare-brise AV teinté vert
Pare-brise AV avec chauffage électrique
Essuie-glace AR
Système de nettoyage de la caméra de recul
Prises d'alimentation USB
Système d'annulation active des bruits de roulement (RNC)
Filtration, surveillance et affichage de la qualité de l'air PM2.5
Chauffage auxiliaire PTC
Soutien lombaire à réglage électrique de la 2e rangée (4 directions)
Repose-jambes à réglage électrique de la 2e rangée (4 directions)
Réglage électrique du dossier de la 3e rangée
Chargeur sans fil ventilé (console centrale),2
Commande de hauteur de suspension depuis le coffre
Fermeture magnétique assistée du hayon
Eclairage de coffre
Aide au freinage d'urgence (EBA)
Amplificateur de freinage électronique
Système de freinage anti-multicollision (MCB)
Freins à disques ventilés AV
Freinage de confort (Comfort Braking)
Récupération de l'énergie de freinage
Appel d'urgence eCall
Pack Premium
Options disponibles
-
Barre d'attelage déployable et rétractable électriquement:
1290 €
-
Peinture métallisée Noir Sidéral:
1200 €
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