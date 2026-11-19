Comme tout bon SUV chinois qui se respecte, le XPeng G9L fait l’effort d’afficher un niveau d’équipement de série impossible à battre par les marques européennes, coréennes ou japonaises. Cuir Nappa, aides à la conduite totales (y compris vision 360), sièges chauffants, ventilés et massants aux rangs 1 et 2, frigo et télévision arrière…Il ne manque aucun équipement de confort.

Il faudra juste ajouter les 5 000€ du pack Premium sur les versions Propulsion Ultra et Performance Ultra 7 places pour avoir l’éclairage matriciel intelligent, les portes à commande électrique et les marchepieds ou encore le siège passager avant « zéro gravité ». A noter que la version Performance Ultra à 6 places coche d’office ce pack Premium.

Le détail techno : les portes à ouverture électrique Contenues dans le pack Premium mais de série sur la version Performance Ultra 6 places, ces fameuses portières pilotées électriquement peuvent donc s’ouvrir et se fermer en appuyant sur un bouton (à l’avant et à l’arrière). Le système vérifie la présence d’obstacles avant le déploiement électrique et on peut aussi régler l’angle d’ouverture. Dans les faits, on remarque tout de même des situations où l’on se retrouve obligé de manipuler « à l’ancienne » ces portières pour gagner du temps, qui sont très lourdes. Cette technologie inaugurée en Chine fait en tout cas son chemin chez d’autres marques, y compris des enseignes comme Audi sur son récent Q9.