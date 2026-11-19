Le Xpeng G9L (à partir de 367 chevaux et 74 990€) s'évalue dans la catégorie des grands SUV électriques à sept places qui compte notamment :

-Le Hyundai Ioniq 9 (à partir de 218 chevaux et 69 900€).

-Le Kia EV9 (à partir de 204 chevaux et 65 400€).

-En élargissant un peu, on peut ajouter des modèles plus petits comme le Mercedes GLB (à partir de 55 600€ avec ses grosses batteries de 85 kWh).