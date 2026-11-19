« Certains clients ne veulent plus payer des BMW trop chères » : le XPeng G9L est un énorme SUV de luxe chinois opportuniste aux équipements surprenants
5. Notre note du XPeng G9L face à la concurrence
Le Xpeng G9L (à partir de 367 chevaux et 74 990€) s'évalue dans la catégorie des grands SUV électriques à sept places qui compte notamment :
-Le Hyundai Ioniq 9 (à partir de 218 chevaux et 69 900€).
-Le Kia EV9 (à partir de 204 chevaux et 65 400€).
-En élargissant un peu, on peut ajouter des modèles plus petits comme le Mercedes GLB (à partir de 55 600€ avec ses grosses batteries de 85 kWh).
|XPeng G9L Performance Ultra
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|13,8 /20
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