Une fois installé au volant de ce gros SUV très confortable, on constate tout de même que les promesses sur le siège du conducteur « à intelligence artificielle » du pack Premium, utilisant des coussins pilotés pour épouser au mieux le corps, ne se traduisent pas par une efficacité miraculeuse. On découvre en revanche un confort d’amortissement conforme avec les standards de la catégorie de ces grands SUV de luxe, grâce à une suspension pilotée et adaptative faisant appel à un système pneumatique à deux chambres.

Malgré les plus de 2,7 tonnes de ce monstre routier (2 760 kg à vide pour notre version d’essai à six places), les performances en ligne droite restent copieuses avec le modèle Performance Ultra ajoutant un moteur sur le train avant pour former 585 chevaux en puissance maximale totale (0 à 100 km/h en 4,9 secondes une fois le mode « sport » activé). Il faut évidemment rester relatif pour un véhicule aussi gros et lourd sans la moindre vocation sportive, mais on note tout de même un vrai progrès dynamique par rapport au petit L03 Performance essayé il y a quelques semaines sur Caradisiac : ici, le contrôle de la caisse paraît bien meilleur (merci sans doute à la technologie d’amortissement) malgré le roulis généreux, alors que les roues arrière directrices aident aussi à lutter contre le sous-virage. Rien à voir, évidemment, avec le vrai plaisir de conduite d’un Porsche Cayenne Electric mais la relative rigueur comportementale de cette enclume peut se décrire comme une bonne surprise.

La présence des roues arrière directrice paraît aussi salutaire dans les manœuvres, où le diamètre de braquage de 11 mètres permet de se faufiler un minimum en ville.

Consommation, autonomie et recharge du XPeng G9L Performance Ultra

Et la consommation, alors ? Attention, on parle d’un engin dont le format et l’aérodynamisme induisent nécessairement une grosse perte d’efficience par rapport aux SUV moins gros. Le G9L revendique bien un Cx correct de 0,246 mais avec une telle surface frontale, il avoue déjà 22,5 kWh/100 en utilisation mixte sur la fiche technique d’après le cycle d’homologation théorique WLTP (553 km WLPT d’autonomie maximale pour la version G9L Performance Ultra).

Au volant de cette version la plus puissante du catalogue, l’ordinateur de bord affiche 17 kWh/100 km en ville et monte vite à 25 kWh/100 en utilisation mixte avec quelques accélérations. Nous n’avons hélas pas pu rouler sur l’autoroute à 130 km/h pour mesurer son autonomie en voyage mais on l’estime à environ 28 kWh/100 (à vérifier lors d’un essai plus poussé).

L’autonomie réelle de ce mastodonte devrait ainsi se situer aux environs des 350 km en voyage malgré ses généreuses batteries NMC de 110 kWh brut. Côté recharge, enfin, on conserve des performances que seul BYD parvient à surclasser : grâce à une puissance maximale de 540 kW en courant continu, le G9L repasse de 10 à 80 % en 12 minutes (chiffre non vérifié par nos soins lors de notre essai).

Et les aides à la conduite ?

Équipé de série de trois puces « Turing » dont deux dédiées uniquement aux systèmes de conduite « intelligente », le G9L permet d’activer le XPilot Assist pour se conduire « quasiment tout seul » en obligeant à garder les mains sur le volant, rester attentif à la conduite et conserver la responsabilité en cas d’accident. Moins efficace que les systèmes de BMW, ce dispositif permet la plupart du temps de laisser le véhicule se diriger sur la route mais perd totalement le contrôle par moments. XPeng promet toujours l’arrivée ultérieure d’une vraie fonction de conduite autonome de niveau 3 mais pour l’instant, il ne semble pas capable de gérer la conduite sans interventions répétées (on ne parle pas seulement de garder les mains sur le volant).