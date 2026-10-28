Audi qui soutient Trump en pleine campagne ? C’est plus compliqué que ça mais ça choque un peu

Pour une surprise ! Lors d’un discours de Donald Trump en Géorgie aux Etats-Unis où l’actuel président fait campagne pour les « Mid terms » (ces élections cruciales pour le fonctionnement du pays et des institutions), tout le monde a vu le PDG d’Audi Gernot Döllner monter sur le pupitre pour parler à la foule.

Parce que le patron de la marque aux anneaux est un fervent soutien du président américain ? Bien évidemment que non : il était là pour annoncer le lancement de la construction d’une nouvelle usine particulièrement importante pour l’avenir de la marque. Située en Géorgie aux Etats-Unis (où se déroulait ce meeting de campagne), cette usine coûtera 4,2 milliards de dollars au constructeur allemand. Elle permettra de construire localement « 200 000 voitures par an » et doit être opérationnelle au début de la prochaine décennie.

Une annonce capitale à un moment peut-être mal choisi

Il s’agit assurément d’une annonce de la plus haute importance pour Audi, dont le PDG s’est borné à remercier le président en décrivant les contours de cet investissement aux Etats-Unis. La marque aux anneaux cherche toujours à rattraper BMW et Mercedes de l’autre côté de l’Atlantique et ses rivaux possèdent depuis longtemps des usines localement. Compte tenu de la rentabilité du marché américain surtout en ces temps où la Chine devient problématique pour les marques premium allemandes, c’est une excellente nouvelle pour Audi.

C’est juste le cadre de cette annonce qui fait beaucoup parler puisque le patron d’Audi est apparu en plein meeting de campagne et pas seulement au cours d’une réunion comme les autres. Cette stratégie maladroite a fait parler en Allemagne y compris au sein du groupe Volkswagen, certains jugeant qu’il s’agit d’une grosse faute de communication et d’un soutien « scandaleux » à la campagne de Trump qui a eu d’ailleurs des mots très choquants dans cette intervention-là. D’ailleurs, Gernot Döllner répondait peut-être à une demande de Donald Trump qui veut absolument montrer qu’il favorise l’emploi dans son pays avec ses droits de douane si critiqués. Un enthousiasme qui passe d'autant plus mal en Allemagne qu'Audi y supprime justement de nombreux postes pendant qu'il se prépare à en créer aux Etats-Unis.

Cela dit, cette apparition du PDG d’Audi si bienveillant à l’égard de Donald Trump est-elle plus choquante que certaines décisions prises par l’administration allemande, dont certaines témoignent justement d’une volonté de garder une dépendance absolue aux Etats-Unis (par exemple pour son programme d’avions de chasses et de dissuasion nucléaire) ? Rien n’est moins sûr.