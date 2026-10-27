Chez Porsche, il y a donc eu un avant et un après 2023. Au début de la décennie, le constructeur allemand pensait encore vendre 80 % de voitures électriques dans le monde d’ici 2030. C’est pour cela qu’en ce temps, la marque ne prévoyait tout simplement pas de remplaçant thermique au Macan de première génération : la nouvelle mouture 100 % électrique devait se suffire à elle-même, laissant l’ancien Macan simplement tenir quelques années de plus aux Etats-Unis.

Constatant une augmentation des volumes de ventes pas aussi nette que prévu pour ses voitures électriques (même si la tendance est en train de changer depuis l’arrivée du nouveau Cayenne électrique), Porsche a décidé dans son récent revirement stratégique d’investir dans le développement d’un tout nouveau modèle de SUV thermique familial au format de l’ancien Macan.

Le prochain SUV thermique de Porsche existe déjà

Le véhicule que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessous, filmée sur la grande boucle nord du Nürburgring et sur les routes environnantes, semble être ce futur SUV thermique de Porsche. Il utilise pour l’instant un châssis d’Audi Q5 de troisième génération un peu bricolé, une technique logique puisqu’il reposera sur la même architecture PPC que ce dernier. L’engin ne possède pas encore sa carrosserie définitive.

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Mais la plus grosse surprise, c’est le bruit qu’on entend à son passage : l’Audi Q5 actuel laisse le choix entre des motorisations à quatre et six cylindres. Sa future déclinaison ultra-sportive RS Q5 possédera elle aussi un V6 (à hybridation rechargeable comme la RS 5). L’ancien Macan s’arrêtait également au V6 sur ses versions de pointe. Mais là, on entend bien des vocalises typiques d’un V8 !

Cela ne signifie pas forcément que Porsche proposera une déclinaison V8 sur son futur cousin de l’Audi Q5 (ce sont peut-être de simples essais « moteur »), mais c’est bien un gros huit cylindres qui se cache sous le capot de ce prototype.

Si tout se passe comme prévu, le nouveau SUV thermique d’entrée de gamme de Porsche arrivera sur le marché en 2028. Il devrait disposer de motorisations au moins à hybridation légère, sinon hybrides rechargeables. Chez nous, il pourrait ainsi échapper au malus écologique français maximal. Rappelons par ailleurs qu’il ne s’appellera pas « Macan » contrairement au modèle qu’il remplace.