Confronté à une chute vertigineuse de sa rentabilité et de ses ventes depuis l’année dernière, Porsche prépare comme le groupe Volkswagen tout entier une profonde restructuration pour retrouver le chemin de la profitabilité. Son changement stratégique récent explique d’ailleurs une partie de la chute de sa rentabilité, puisque de gros investissements ont déjà été pris en compte pour développer de nouveaux modèles thermiques et électrifiés (dont le nouveau SUV de gabarit proche du Macan Electric actuel prévu pour remplacer l’ancien Macan thermique).

A l’occasion des « Capital Market Days », les hauts responsables du constructeur allemand ont donné davantage de précisions au sujet de ce changement de stratégie. Comme on l’avait déjà compris, l’un des points clés de cette stratégie sera d’augmenter le prix de vente moyen des Porsche neuves, en essayant d’aller encore plus loin sur les segments haut de gamme.

L’enseigne de Zuffenhausen acte d’ailleurs la fin de la course aux volumes : après avoir atteint son record annuel en 2023 avec 320 221 voitures neuves vendues dans le monde, la production de Porsche avait déjà baissé de 3 % en 2024 (310 718) et de 10,1 % en 2025 (279 449). Elle prévoit désormais de devenir rentable « sous les 200 000 voitures vendues annuellement », ce qui augure de nouvelles baisses des volumes.

Plus de Porsche de luxe pour plus de rentabilité

Même si Porsche assure qu’il restera présent sur « l’entrée de gamme » avec ses nouveaux Cayman & Boxster électriques (à partir de 2027) et le nouveau cousin thermique du Macan (attendu pour 2028), le constructeur veut pousser sur le très haut de gamme pour stimuler sa rentabilité, les modèles les plus chers étant aussi les plus intéressants sur le plan financier : « À moyen terme, l’entreprise vise une marge opérationnelle du groupe comprise entre 10 % et 15 % et une marge de trésorerie nette de la division Automobile comprise entre 9 % et 12 %. L’objectif stratégique à long terme est une marge opérationnelle du groupe de 15 % et une marge de trésorerie nette de la division Automobile de 12 % », est-il annoncé.

Bientôt une voiture de sport au-dessus de la 911

Porsche confirme aussi officiellement le développement d’un nouveau modèle de voiture de sport très haut de gamme, positionné au-dessus de la 911 : « Porsche annonce le développement d’une plateforme de super sportive à moteur central qui donne naissance à une nouvelle ligne de modèle positionnée au-dessus de l’iconique 911 », est-il mentionné.

La 911, de son côté, doit réduire le nombre de ses variantes tout comme le reste des modèles de la gamme Porsche : la simplification du catalogue permettra aussi de gagner en rentabilité.

Des réductions d’emploi « socialement acceptables »

Porsche rappelle enfin qu’il va réduire le nombre de ses collaborateurs, mais sans faire de coupes drastiques et brutales : « un « Future Package » a été conclu avec les représentants des collaborateurs qui prévoit non seulement une réduction de 9 000 emplois menée de manière socialement responsable, mais également un engagement visant à garantir les emplois des collaborateurs clé jusqu’en 2035. Des mesures clés ont également déjà été mises en œuvre dans le cadre du recentrage sur le cœur de métier de l’entreprise. Il s’agit notamment de la cession des participations dans Rimac et Bugatti Rimac, de la signature de l’accord de vente de la filiale de conseil MHP, ainsi que de la fermeture prévue des activités de développement et de production du groupe Cellforce, de Porsche eBike Performance et de Cetitec », est-il écrit.