Comparatif vidéo - Peugeot 308 VS Volkswagen Golf : duel de championnes

Les Peugeot 308 et Volkswagen Golf sont les stars du segment des berlines compactes. La première domine le marché français depuis des années et il en est de même de la seconde mais au niveau européen. La rencontre a déjà eu lieu par le passé et elle s’est toujours soldée par des résultats très serrés. Aujourd’hui, avec le renouvellement de la 308, les cartes sont complètement rebattues. L’avantage va-t-il aller du côté de la française ou de l’allemande ?

Une chose est certaine, pour cette nouvelle génération de 308, Peugeot a pris une bonne dose de risques. Une audace qui semble désormais dans les gènes de la marque puisque c’est devenu une habitude lors des renouvellements des modèles. La recette a parfaitement fonctionné pour le 3008 , la 208 ou le 2008, il n’y a donc pas de raison que cela n’en soit pas de même pour cette 308. Par conséquent, il est impossible de la confondre avec sa devancière.

Son caractère s’affirme avec une calandre élargie qui accueille en son centre le nouveau logo de la marque qui prend la forme d’un blason. Ces deux éléments sont entourés par des projecteurs fins et des feux de jours verticaux. La 308 en impose et apparaît nettement plus exubérante que la Golf qui évolue au fil des années par touches. Cette 8e génération n’échappe pas à cette règle puisque les principales différences se concentrent au niveau de la face avant avec des phares qui s’étirent et s’abaissent. Le profil n’évolue guère, avec toujours ce large pied structurant la partie arrière qui « signe » la Golf depuis la première génération en 1974.

À l’intérieur, les deux berlines présentent là aussi des personnalités bien distinctes. Et c’est une nouvelle fois, la Peugeot 308 qui se démarque avec une nouvelle génération du i-cockpit. Celui-ci se compose toujours d’une instrumentation haute numérique désormais 3D, d'un écran multimédia 10 pouces qui surplombe des raccourcis numériques qui permettent par exemple de choisir une radio ou une température. Et on retrouve bien évidemment le petit volant.

Au-delà de la présentation, la principale nouveauté réside dans l’introduction d’un système multimédia inédit nettement plus fluide et agréable que précédemment. Changement d’ambiance à bord de la Golf avec une organisation plus classique mais qui fait la part belle au numérique. Si le dispositif de Volkswagen est aussi très fluide, il est pénalisé par une ergonomie complexe et très peu intuitive, qui dégrade fortement son agrément. Dans les deux cas, la qualité des matériaux est au rendez-vous.

Aspects pratiques : une Golf qui excelle

L’arrivée de cette nouvelle 308 se traduit aussi par une augmentation des dimensions. Ainsi, la compacte du lion mesure désormais 4,37 m soit un gain de 11 cm par rapport à la précédente. La Golf a aussi grandi mais de façon plus mesurée puisque sa longueur atteint désormais 4,28, soit 3 cm de plus qu’auparavant. À la vue de ses nouvelles côtes, on aurait pu penser que la 308 allait dominer facilement son adversaire du jour. Or ce n’est pas le cas, bien au contraire.

Ainsi, malgré qu’elle soit plus courte, la Golf offre une habitabilité supérieure que ce soit au niveau de l’espace aux jambes ou de la garde au toit. Volkswagen démontre une nouvelle fois son expertise dans le domaine du rapport gabarit/espace intérieur.

Pour ce qui est du coffre, la Golf doit se contenter de 381 litres alors que 308 revendique 412 litres, mais le coffre de la française est handicapé par un seuil de chargement plus haut.

Budget : la Golf se détache.

La domination de la Golf se confirme aussi au niveau du budget. Alors oui, le prix de l’allemande est supérieur à celui de la française d’environ 1 000 €, mais la compacte de Volkswagen compense cela par une consommation officielle plus basse de 0,4 l/100 km mais aussi par la présence d’une chaîne de distribution alors que la 308 doit composer avec une courroie, qu’il est nécessaire de remplacer régulièrement et d'une valeur de revente plus élévée. La 308 profite d’une fiabilité plus élévée et de coûts d’entretien inférieurs mais cela ne suffit pas.

Equipement : une 308 difficile à prendre à défaut

La Volkswagen Golf TSI 130 ch DSG en finition Life est vendue 31 990 € alors que la Peugeot 308 1.2 Puretech 130 ch EAT 8 Allure Pack est facturée 31 000 €. Même si les deux berlines sont bien équipées avec de série la recharge par induction, la climatisation automatique, la compatibilité AppleCarplay et AndroïdAuto sans fil ou l’alerte active de franchissement involontaire de ligne, la 308 part avec un avantage de près de 1 000 € et la française se distingue aussi par une dotation plus riche.

Pour avoir le même équipement sur la Golf, il faudra par exemple ajouter les jantes 18 pouces (700 €), le démarrage et l’accès sans clé (475 €) ainsi que la caméra de recul (325 €), de quoi faire grimper la facture de 1 500 €, soit un surcôut total qui avoisine les 2 500 € et ce n’est pas la présence la climatisation tri zone de série sur la Golf alors que celle-ci est indisponible sur la 308, qui inverse la tendance.