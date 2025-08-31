Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Rivian R2

La marque américaine Rivian débarquera en 2027 avec le SUV électrique Rivian R2

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

3  

SCOOP – Inconnue chez nous, Rivian est une marque américaine qui produit des véhicules électriques. Elle compte bien débarquer en Europe en 2027 avec un modèle conçu en partie pour le marché européen. Il s’agit du SUV Rivian R2 qui est en pleine période de mise au point.

La marque américaine Rivian débarquera en 2027 avec le SUV électrique Rivian R2

Rivian est une marque américaine de modèles électriques qui rêve de conquérir l’Europe. Pour le moment les modèles qu’elle propose sur le sol américain affichent une taille conséquente qui n’est pas forcément bien adaptée à nos routes européennes. C’est pourquoi elle prévoit de disposer d’un modèle plus compact dans son catalogue, le Rivian 2 qui vient d’être surpris en essais.

Le Rivian R2 sera proposé sur le marché américain en 2026, mais il attendra l’année 2027 pour effectuer ses premiers tours de roue chez nous. Pour le moment la marque américaine est en pleine période de test et le prototype photographié affiche encore un beau camouflage que l'on peut qualifier d'automnal. Cependant, nos chasseurs de scoop ont trouvé que le modèle de série était proche du concept-car dévoilé en 2024.

Avec ces projecteurs verticaux à l’avant, le Rivian R2 a des airs de gros jouet d’enfant. Mais il ne faut pas se fier à son apparence, car ce modèle devrait être doté de batteries de grande capacité et de moteurs puissants. Il y a de quoi être performant sur la route comme sur la terre.
Avec ces projecteurs verticaux à l’avant, le Rivian R2 a des airs de gros jouet d’enfant. Mais il ne faut pas se fier à son apparence, car ce modèle devrait être doté de batteries de grande capacité et de moteurs puissants. Il y a de quoi être performant sur la route comme sur la terre.

Le R2 conçu aux États-Unis viendra en Europe

La marque américaine Rivian produit déjà de nombreux véhicules électriques dont des utilitaires et le pick-up RT1 ou le SUV 7 places qui se nomme R1S. Afin d’être présent en Europe le plus rapidement possible avec des SUV plus adaptés au marché européen, le constructeur américain va produire le SUV compact Rivian R2 qui viendra concurrencer le Tesla Model Y. Rivian pourrait également investir le vieux continent avec le Rivian R3, un modèle compact qui viendrait s’attaquer à la Hyundai Ioniq 5 dont il affiche pratiquement le même profil.

 

Particularité du Rivian R2, sa lunette arrière qui peut s’ouvrir pour faciliter le chargement sans que le hayon soit entièrement relevé. Par rapport au Tesla Model Y qui deviendra son concurrent, le Rivian R2 devrait afficher de meilleures capacités en tout-terrain. 
Particularité du Rivian R2, sa lunette arrière qui peut s’ouvrir pour faciliter le chargement sans que le hayon soit entièrement relevé. Par rapport au Tesla Model Y qui deviendra son concurrent, le Rivian R2 devrait afficher de meilleures capacités en tout-terrain. 

Un accord fructueux avec Volkswagen

Rivian est un nouveau constructeur sur le marché américain (et un rival de Tesla sur ce marché), puisque la première société Mainstream Motors a été fondée en 2009 avant de devenir Rivian en 2011. En 2024, la société Rivian a connu quelques soucis financiers, mais la même année, elle a signé un accord avec Volkswagen de plusieurs milliards de dollars pour des architectures logicielles embarquées que fournira Rivian à la marque allemande pour sa future mini-citadine électrique Volkswagen ID.1, mais aussi la future Volkswagen Golf 9 !

Photos (7)

Voir tout
3  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Rivian R2

Rivian R2

SPONSORISE

Actualité Rivian

Voir toute l'actu Rivian

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/