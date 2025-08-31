La marque américaine Rivian débarquera en 2027 avec le SUV électrique Rivian R2

Rivian est une marque américaine de modèles électriques qui rêve de conquérir l’Europe. Pour le moment les modèles qu’elle propose sur le sol américain affichent une taille conséquente qui n’est pas forcément bien adaptée à nos routes européennes. C’est pourquoi elle prévoit de disposer d’un modèle plus compact dans son catalogue, le Rivian 2 qui vient d’être surpris en essais.

Le Rivian R2 sera proposé sur le marché américain en 2026, mais il attendra l’année 2027 pour effectuer ses premiers tours de roue chez nous. Pour le moment la marque américaine est en pleine période de test et le prototype photographié affiche encore un beau camouflage que l'on peut qualifier d'automnal. Cependant, nos chasseurs de scoop ont trouvé que le modèle de série était proche du concept-car dévoilé en 2024.

Le R2 conçu aux États-Unis viendra en Europe

La marque américaine Rivian produit déjà de nombreux véhicules électriques dont des utilitaires et le pick-up RT1 ou le SUV 7 places qui se nomme R1S. Afin d’être présent en Europe le plus rapidement possible avec des SUV plus adaptés au marché européen, le constructeur américain va produire le SUV compact Rivian R2 qui viendra concurrencer le Tesla Model Y. Rivian pourrait également investir le vieux continent avec le Rivian R3, un modèle compact qui viendrait s’attaquer à la Hyundai Ioniq 5 dont il affiche pratiquement le même profil.

Un accord fructueux avec Volkswagen

Rivian est un nouveau constructeur sur le marché américain (et un rival de Tesla sur ce marché), puisque la première société Mainstream Motors a été fondée en 2009 avant de devenir Rivian en 2011. En 2024, la société Rivian a connu quelques soucis financiers, mais la même année, elle a signé un accord avec Volkswagen de plusieurs milliards de dollars pour des architectures logicielles embarquées que fournira Rivian à la marque allemande pour sa future mini-citadine électrique Volkswagen ID.1, mais aussi la future Volkswagen Golf 9 !