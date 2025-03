Volkswagen a eu toutes les difficultés du monde à mettre au point ses nouvelles plateformes logicielles depuis la fin de la décennie dernière. De son côté, le constructeur américain Rivian cherche toujours le moyen d’assurer son futur en trouvant des fonds.

Voilà pourquoi les deux marques ont annoncé, l’année dernière, la signature d’un nouveau partenariat technique visant à mettre en commun le développement du logiciel des voitures. Même si les modèles actuellement commercialisés par le constructeur allemand bénéficient d’une interface d’ordinateur de bord bien meilleure qu’avant, ses futurs modèles électriques utilisent les systèmes de Rivian pour aller plus loin dans le principe du « Software Defined Vehicle » et bénéficier de l’expertise de la start-up américaine en la matière.

L’ID.1 sera la première

Comme le confirment les journalistes anglais d’Autocar dans une interview avec le chef du développement technique de Volkswagen Kai Grünitz, la micro-citadine ID.1 attendue pour 2027 sera la première à intégrer la plateforme logicielle de Rivian.

Cette plateforme logicielle conçue par Rivian et adaptée aux modèles électrique de Volkswagen bénéficiera d’une « architecture zonale », avec des « hardwares » plus ou moins raffinés et sophistiqués en fonction des modèles qu’elle équipera. L’ID.1 aura ainsi une version aux fonctionnalités moins vastes que celle de la Golf de 9ème génération attendue pour la fin de la décennie. « Les modèles de base n’intégreront qu’une seule zone et les véhicules plus chers et luxueux en comporteront trois ou quatre », explique Kai Grünitz.

Rappelons au passage que les véhicules comme l’ID.1 et la future Golf électrique reposeront sur des architectures mécaniques différentes : la MEB « Entry » dans le cas de l’ID.1 et la future plateforme SSP pour la Golf (ainsi qu’un très grand nombre de futurs véhicules au sein du groupe Volkswagen).