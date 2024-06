Volkswagen et Rivian : l'association des blessés de l'électrique

À Irvine en Californie, comme à Volfsburg en Allemagne, on ne tient pas une forme olympique. Alors, au siège américain de Rivian, comme dans le bastion germanique de Volkswagen la signature d’un accord de coentreprise ce mercredi est tombée à pic.

Certes, la situation de l’un et de l’autre n’est pas comparable. Mais l’un comme l’autre ont besoin de cette union. Chez Rivian on est plus proche de la faillite que du succès. Rien qu’au premier trimestre de cette année, le constructeur a perdu 1,4 milliard de dollars. Ses ventes ? Elles se sont élevées à 50 000 unités seulement l’an passé et personne n’en espère plus cette année.

Rivian au bord du gouffre

Et si les ventes en question étaient rentables, l’entreprise, créée en 2009, pourrait respirer. Las. Son fameux pick-up R1T, vendu 70 000 euros, fait perdre 38 000 euros à ses géniteurs à chaque auto fabriquée. Alors Rivian dévisse en bourse. Alors Rivian oublie ses rêves d’usine européenne et remet aux calendes grecques la construction de son unité de production en Géorgie ou il comptait assembler deux nouveaux modèles, plus petits et moins chers.

En Allemagne, la situation est certes moins dramatique, mais elle est préoccupante. Chez Volkswagen, on est confronté à deux écueils d’importance : la filiale Cariad chargé des logiciels des modèles électriques, et la baisse, depuis le début de l’année des ventes des modèles à watts. L’un et l’autre étant assez intimement liés. Car les problèmes de fiabilités des systèmes Cariad sont aussi l’une des causes de la mévente des ID3 et 4 depuis leurs débuts, et une mauvaise réputation met longtemps à se défaire.

Alors Oliver Blume, le patron de VW a pris sa valise à roulettes au début de cette semaine pour se rendre en Californie, à la rencontre de RJ Scaringe, le boss de Rivian. Les deux hommes se sont tapés dans la main : banco pour la création d’une coentreprise pour une valeur de 5 milliards de dollars dont 1 milliard sera débloqué dès cette année. Cet enfant né de l’accord germano-américain aura la tâche de développer les prochains logiciels des EV des deux marques.

Les deux entreprises ne sont pas sauvées pour autant

Voilà Rivian sauvé de la faillite et Volkswagen remis sur les rails de la postérité ? Pas si simple. Car l’Américain a accumulé des dettes pour un montant de 20 milliards de dollars. Ses principaux actionnaires, Amazon et Ford commencent à trouver la facture salée et on ne connaît pas encore leur position à la suite de ce nouvel accord. Quant à Cariad, qui a déjà vu ses objectifs baisser de 22%, qui peut dire l’avenir des milliers d’ingénieurs qu’il emploie encore ?

Toujours est-il que la nouvelle de ce mariage n’a pas vraiment suscité l’enthousiasme en Allemagne, ou le cours de l’action VW a chuté de 1,95% lors de son annonce. C’est peu, certes, mais il est difficile d’y voir un cri de joie de la part des marchés. À l’inverse, la cote de Rivian a grimpé de 25%. À wall Street, les actionnaires, court-termistes comme à l’accoutumée, sont ravis que de l’argent frais tombe enfin dans l’escarcelle d’une entreprise dans laquelle ils ont laissé des plumes depuis 15 ans, après qu'elle leur a fait miroiter monts et merveilles.