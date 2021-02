Rivian préparerait une des plus grosses entrées en Bourse en automobile

En réponse à

Tu devrais travailler à la Goldman Sachs.

Pendant de nombreuses années, ils ont recommandé leur client de se détourner des actions Google et Amazon en criant à la bulle spéculative.

Evidemment, ils ont changé leur position depuis.

Amazon a mis des dizaines d'années à être rentable. Les primo-investisseurs ont-ils eu tord de miser sur une société qui commercialement n'était pas rentable ?

"Non mais allo quoi !" : c'est fini la bourse de papy, où l'on regardait le CA et la marge NET pour la cotation d'une action. Aujourd'hui on mise sur un potentiel, il faut vous mettre au gout du jour.