Ces futurs modèles de Rivian qui pourraient finalement lui permettre de battre Tesla

Comme Lucid ou les Chinois de Nio, Rivian fait partie de ces start-ups de voitures électriques qui perdent des sommes folles depuis son arrivée sur le marché. L’année dernière, d’ailleurs, on commençait à se demander si la marque allait pouvoir continuer tant ses dettes étaient abyssales. Mais l’horizon semble se dégager pour cette marque qui commercialise actuellement les R1S et R1T, deux gros véhicules 4x4 à carrosserie de SUV et de pick-up.

Outre la présentation des prometteurs R2 et surtout R3, Rivian vient d’annoncer un partenariat stratégique important avec Volkswagen. De quoi apporter de l’argent frais et rassurer les investisseurs sur l’avenir de cette nouvelle marque, qui vient de présenter son plan produit pour les années à venir.

Des modèles électriques plus petits et abordables

L’image diffusée par les dirigeants de Rivian à l’occasion d’une grande conférence montre les R1S et R1T améliorés en plus des futurs R2 et R3, mais aussi cinq autres futurs modèles cachés sous des draps. L’un de ces futurs modèles reposera sur la plateforme Gen 2 équipant déjà les R1S et R1T et trois autres seront basés sur « une nouvelle architecture grand public à prix serré ». Le cinquième modèle pourrait être une nouvelle fourgonnette utilitaire.

Rappelons que Tesla a commencé à gagner de l’argent avec l’arrivée de la berline Model 3 en 2018. Si Rivian parvient à tenir d’ici l’arrivée de ses R2, R3 et autres modèles bien plus abordables, le constructeur pourrait vite changer de statut si ces nouveautés sont techniquement réussies et plaisent. Rappelons que le R2 est attendu pour 2026 et le R3 doit suivre en 2027.