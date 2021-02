Rivian pourrait construire une usine en Europe

Combien de temps l'avance de Tesla va-t-elle durer dans le véhicule électrique ? Réseau de recharge rapide mis à part, la concurrence se fait clairement de plus en plus dure pour Tesla, et cela a des impacts logiques sur la croissance des ventes de la marque dans les marchés matures tels que l'Europe et les Etats-Unis. D'ailleurs, un nouveau rival de taille pour le marché domestique américain pointe le bout de son nez.

Même si aucun véhicule particulier n'a été pour l'instant produit, Rivian envisage de frapper fort d'entrée. D'abord avec son SUV et son pick-up, puis, par la suite, avec d'autres modèles plus grand public.

Mais pour cela, il va falloir produire. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Rivian n'est pas sorti de nulle part : le constructeur, né en 2009, possède déjà trois unités de production, que ce soit pour les batteries ou pour les châssis/carrosseries et assemblages grâce au rachat d'une ancienne usine de Mitsubishi dans l'Illinois. Mais toutes se trouvent aux Etats-Unis, où seront livrés les 100 000 vans électriques commandés par Amazon.

L'agence presse Bloomberg annonce que Rivian étudie une implantation en Europe avec une usine dédiée à ce marché. Trois pays seraient en lice : Royaume-Uni (hors Europe), Allemagne et Hongrie. Il faudra bien cela pour un constructeur qui suscite déjà une attente très importante, avec des investissements de plusieurs dizaines de milliards d'euros de constructeurs tels que Ford, qui espère un retour sur investissement en technologie dans les années à venir.