Volkswagen modifie encore ses plans électriques

Les autos électriques actuelles de la marque Volkswagen (et de nombreux produits cousins de chez Audi, Cupra et Skoda) reposent toutes sur l’architecture MEB inaugurée par l’ID.3 en 2019. Selon les plans récents de Volkswagen, cette architecture MEB devait ensuite évoluer vers une version améliorée avant de laisser la place à la SSP, conçue pour équiper tous les modèles à zéro émissions du groupe.

Mais ces plans ont pris du retard par rapport au calendrier prévu initialement. D’après les journalistes allemands du Handelsblatt, le modèle très haut de gamme « Trinity », attendu à l’origine pour la fin de la décennie actuelle, a été reporté jusqu’en 2032. Quant à l’architecture SSP, elle n’arrivera qu’en 2029 ou 2028 au plus tôt.

La Golf électrique en 2029

Toujours d’après Handelsblatt, l’architecture MEB+ arrivera finalement en 2026 et bénéficiera d’un « logiciel amélioré grâce à l’accord récent entre Volkswagen et Rivian ».

Une Golf électrique doit être lancée d’ici 2029 et elle reposera sur la SSP, tout comme une nouvelle Audi A4 qui pourrait l’inaugurer quelques mois plus tôt. Le remplaçant de l’ID.4 actuel, également basé sur la SSP, arriverait en 2030. Quant à l’architecture PPE réservée aux modèles électriques plus haut de gamme, inaugurée par les Porsche Macan Electric et Audi Q6 e-tron, elle sera utilisée plus longtemps que prévu.