Le casse-tête de la prochaine Volkswagen Golf électrique

La Volkswagen Golf de huitième génération a été lancée en 2020. Elle a connu un début de carrière difficile, pénalisée à la fois par la crise du covid-19 et les gros problèmes de logiciel qui ont géné tout le groupe allemand depuis le début de la décennie actuelle. Elle vient de passer à une variante restylée, essayée il y a quelques jours sur Caradisiac, qui doit rester au catalogue encore une paire d’années au moins.

Mais cette Golf de huitième génération pourrait rester bien plus longtemps que ça, si l’on en croit les difficultés persistantes rapportées par les journalistes allemands de Manager Magazin au sein du groupe Volkswagen. D’après eux, la mise au point de la future plateforme SSP prévue pour toutes les voitures électriques de la prochaine génération prend beaucoup de retard…à cause notamment de problèmes de logiciel une nouvelle fois.

La Golf 9 en 2029 ?

Ces problèmes vont retarder le déploiement de la plateforme SSP dans tout le groupe, et notamment le lancement de la prochaine génération de la Golf qui devait passer à la technologie 100% électrique. D’après les journalistes, elle n’arriverait finalement qu’en 2029. La Golf 8 devrait ainsi occuper le terrain sur les cinq années à venir, ce qui paraît intenable sans une profonde mise à jour technique après le restylage déjà opéré au début 2024. Peut-être aussi que le contexte actuel va pousser Volkswagen à diviser sa gamme Golf à la façon de Mini, avec une lignée thermique et une autre électrique un peu plus tard en remplacement de l’ID.3 ?

Rappelons qu’en théorie, la plateforme SSP doit remplacer à la fois l’architecture MEB déjà utilisée depuis 2020 par les modèles électriques grand public du groupe Volkswagen et la PPE inaugurée récemment par les Porsche Macan et autres Audi Q6 e-tron. Avant l’arrivée de cette SSP, d’autres nouveautés électriques doivent arriver sur la base d’une version évoluée de la MEB. D’autres modèles haut de gamme, chez Porsche, Audi et Bentley, doivent également renforcer la gamme d’ici là sur la base de l’architecture PPE.