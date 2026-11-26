La concurrence : peu de concurrence

La majorité des marques concentrent cette technologie sur les SUV ou la délaissent purement et simplement au profit de la micro-hybridation (moins chère) ou de l’électrique. Conséquence : il y a peu de compactes hybrides autorechargeables disponibles à l’heure actuelle sur le marché Français. Les tarifs de la Golf HEV débutent à 37 100 € en finition Life. Ils ne sont pas bon marché face à une Toyota Corolla Hybrid 140 (34 700 €). Un prix similaire aussi à celui de la Honda Civic hybride, plus spacieuse.

A retenir : des qualités et des défauts

La nouvelle Golf hybride remplit parfaitement son job principal, à savoir offrir des consommations et des émissions de CO2 maîtrisées. En revanche, il faudra consentir à signer une addition salée, faire le deuil d’un coffre digne de ce nom et s’habituer à la conduite de cette nouvelle transmission.

Caradisiac a aimé

Les consommations basses

L’absence malus CO2

La transparence de l’hybridation

Le confort de conduite en ville

La qualité de présentation

Le comportement routier toujours aussi plaisant

La transmission agréable à basse vitesse

Caradisiac n’a pas aimé

Les tarifs élevés

Le volume de coffre réduit

L’effet « moulinette » de la transmission marqué sur les fortes accélérations