3. Volkswagen Golf hybride : sobre mais chère, est-ce le bon choix face aux Corolla et Civic ?
La concurrence : peu de concurrence
La majorité des marques concentrent cette technologie sur les SUV ou la délaissent purement et simplement au profit de la micro-hybridation (moins chère) ou de l’électrique. Conséquence : il y a peu de compactes hybrides autorechargeables disponibles à l’heure actuelle sur le marché Français. Les tarifs de la Golf HEV débutent à 37 100 € en finition Life. Ils ne sont pas bon marché face à une Toyota Corolla Hybrid 140 (34 700 €). Un prix similaire aussi à celui de la Honda Civic hybride, plus spacieuse.
A retenir : des qualités et des défauts
La nouvelle Golf hybride remplit parfaitement son job principal, à savoir offrir des consommations et des émissions de CO2 maîtrisées. En revanche, il faudra consentir à signer une addition salée, faire le deuil d’un coffre digne de ce nom et s’habituer à la conduite de cette nouvelle transmission.
Caradisiac a aimé
- Les consommations basses
- L’absence malus CO2
- La transparence de l’hybridation
- Le confort de conduite en ville
- La qualité de présentation
- Le comportement routier toujours aussi plaisant
- La transmission agréable à basse vitesse
Caradisiac n’a pas aimé
- Les tarifs élevés
- Le volume de coffre réduit
- L’effet « moulinette » de la transmission marqué sur les fortes accélérations
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|VIII (2) 1.5 HYBRID 136 LIFE PLUS BVA
|103 (wltp)
|38 700 €
|€
|VIII (2) 1.5 HYBRID 136 VW EDITION BVA
|103 (wltp)
|38 200 €
|€
|VIII (2) 1.5 HYBRID 170 R-LINE BVA
|104 (wltp)
|44 800 €
|€
|VIII (2) 1.5 HYBRID 170 R-LINE EDITION BVA
|104 (wltp)
|43 900 €
|€
|VIII (2) 1.5 HYBRID 170 STYLE BVA
|104 (wltp)
|45 300 €
|€
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