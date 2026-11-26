2. Volkswagen Golf hybride : prix, 5 finitions et adieu la boîte DSG, ce qu'il faut retenir
Sur le marché français, la Volkswagen Golf Hybride autorechargeable est disponible en 5 niveaux de finition.
Life : à partir de 37 100 €
Finition d'entrée de gamme de l'offre hybride auto-rechargeable (dès 37 100 € en 136 ch), la Golf Life embarque comme principaux équipements de série l'écran tactile de 10,4 pouces, l'instrumentation numérique, les projecteurs Full LED, le régulateur adaptatif, la caméra de recul, les radars de stationnement avant/arrière, la climatisation automatique tri-zone, le chargeur à induction, les jantes alliage de 17 pouces et à l'assistant de stationnement.
VW Edition : à partir de 38 200 €
cette série spéciale reprend la base de la finition Life en y intégrant le démarrage sans clé, l'alarme antivol, les vitres arrière surteintées.
Style : à partir de 45 300 €
Disponible avec la version 170 ch, cette finition coeur de gamme ajoute le grand écran tactile de 12,9 pouces avec navigation et commande vocale, la conduite semi-autonome, les sièges avant chauffants, etc.
R-Line : à partir de 44 800 €
La finition R-Line enrichit la dotation de boucliers et de bas de caisse R-Line, d'une calandre avec monogramme « R », de jantes de 17 pouces spfiques, de sièges sport et d'un volant sport, d'une direction progressive, d'un blocage électronique de différentiel et de trains roulants affermis.
R-Line Edition : 43 900 €
Cette finition conserve la finition la R-Line en y ajoutant des jantes de 18 pouces et une teinte métallisée spécifique.
Le point techno : une nouvelle boîte
Jusqu'ici, Volkswagen restait fidèle à sa boîte à double embrayage DSG sur ses micro-hybrides (eTSI) et hybrides rechargeables (eHybrid). Pour cette première Golf full hybrid, le constructeur a développé une chaîne de traction différente, composée du 4 cylindres essence 1.5 TSI evo2, de deux machines électriques (un moteur de traction et un générateur), d'une batterie NMC de 1,6 kWh et d'une transmission automatique à un seul rapport fixe.
Equipements et options
Version : VIII (2) 1.5 HYBRID 170 R-LINE BVA
Equipements de sécurité
Airbags latéraux AV
Alerte de perte de pression des pneus
Oeillets d'arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de 2 sièges enfants sur la banquette AR)
Protection antidémarrage
Airbags de tête pour passagers AV/AR
Airbags frontaux AV conducteur et passager (Airbag passager désactivable)
Feu AR de brouillard d'un côté, feux de recul des 2 côtés
Régulation automatique des feux de route "Light Assist"
Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ACC avec limiteur de vitesse
Fonction antibrouillard intégrée et éclairage statique d'intersection
Assistant de changement de voie avec détecteurs d’angle mort 'Side Assist'
Equipements de confort
Vitres AV/AR électriques
Indicateur de température extérieure avec avertisseur de gel
Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio par clé rétractable
Volant Sport cuir multifonction
Oeillets d'arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de 2 sièges enfants sur la banquette AR)
Interface téléphone Bluetooth
Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique
Frein de stationnement électromécanique avec fonction d'immobilisation en pente "Auto Hold" et
Accoudoir central AR rabattable avec 2 portes-boissons
Cerclage chromé des commandes des vitres, de réglage des rétroviseurs et des aérateurs
Banquette AR rabattable 2/3-1/3 avec trappe à skis
Park Pilot : Système d'aide au stationnement AV/AR avec signaux sonores et visualisation de la
Réception de radio numérique (DAB+)
Avertisseur sonore et lumineux pour ceintures non attachées AV/AR
Ceintures de sécurité automatiques AV 3 points à enrouleur, réglables en hauteur,
Vitres AR surteintées
2 prises de chargement USB-C derrière l'accoudoir pour les passagers AR
Climatisation "Air Care Climatronic" 3 zones et filtre anti-allergène et éléments de commandes
Accoudoir central AV réglable en hauteur et en profondeur avec compartiment de rangement
Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ACC avec limiteur de vitesse
Sièges sport à l'AV spécifiques "R-Line" avec appuis-tête intégrés et appuis lombaires à l'AV
Rétroviseurs extérieurs avec fonction mémoire, rabattables/réglables électriquement et dégivrage
Lunette AR surteintée
Coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Assistant aux manoeuvre de stationnement "Park Assist Plus"
Esthétique / Carrosserie
Cache-bagages amovible
Peinture unie
Banquette AR rabattable 2/3-1/3 avec trappe à skis
Sellerie tissu "Sardegna" et microfleece "ArtVelours"
Jantes en alliage léger 17" "Coventry"
Autres équipements
Appuis-tête AR réglables en hauteur
Appuis-tête AV réglables en hauteur
Essuie-glace AR intermittent avec lave-glace
Pommeau du levier de vitesse cuir
Ecrous antivol
Correcteur électronique de trajectoire ESP, amplificateur de freinage d'urgence, antiblocage des
Eclairage à LED de la plaque d'immatriculation AR
Chargeur induction
Kit de dépannage : compresseur 12V et produit d'étanchéité de pneu
Prise 12V dans le coffre
Activation automatique du signal de détresse en cas de freinage d'urgence
Direction progressive
Système de freinage anti-multicollision: ce dispositif freine automatiquement le véhicule
Pédalier et repose-pied en acier inoxydable brossé
Sélection du profil de conduite
Pare-chocs AV et AR spécifiques R-Line
Lane Assist: Assistant de maintien dans la voie
Pack Visibilité
Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleils
Appuis lombaires réglables à l'AV
Revêtement de porte et latéral en feuille de mousse et tissu
Eclairage d'ambiance extérieur
2 interfaces USB-C à l'AV
Câble adaptateur USB-C vers USB-A
Service d'appel d'urgence (inclus 10 ans et disponible indépendamment de l'inscription dans le
Trains roulants sport
Tapis de sol AV/AR
Réglage du site des phares
Système Start/Stop avec dispositif de récupération de l'énergie au freinage
App-Connect sans fil
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière "Sign Assist"
Fatigue Détection: système de détection de fatigue du conducteur
Front Assist
Préparation pour "VW Connect" et "VW Connect Plus"
Baguette lumineuse entre les projecteurs
Calandre spécifique R-Line laquée noire avec Monogramme "R"
Assistant de conduite semi-autonome "Travel Assist"
Assistant d'urgence "Emergency Assist "
eCall : Appel d'urgence manuel ou automatique
Mesures de protection des piétons supplémentaires
Application décorative "Carbon Grey" pour tableau de bord et les revêtements de porte AV
Commande vocale (IDA) avec amplificateur de voix électronique
Logo VW éclairé AV
Bas de caisse et spoiler spécifiques R-Line
Feu AR à LED
2 lampes de lecture à l'AV et à l'AR
Projecteurs LED Plus
Cross Traffic Alert : assistant d'intersection qui détecte les véhicules circulant en sens
Garantie constructeur de 2 ans kilométrage illimité
Pare-chocs et poignées de portes dans la couleur carrosserie
Boîte de vitesse automatique 1 rapport
Blocage de différentiel d'essieu AV
Caméra de recul "Area View"
Système Infotainment Discover
Options disponibles
-
Extension de garantie 3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) ou 60 000 km:
265 €
-
Extension de garantie 3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) ou 90 000 km:
340 €
-
Extension de garantie 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) ou 40 000 km:
360 €
-
Extension de garantie 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) ou 80 000 km:
500 €
-
Extension de garantie 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) ou 120 000 km:
695 €
-
Extension de garantie 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires) ou 50 000 km:
710 €
-
Extension de garantie 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires) ou 100 000 km:
800 €
-
Extension de garantie 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires) ou 150 000 km:
1220 €
-
DCC: Système d'amortissement piloté avec selection du profil de conduite:
850 €
-
Extension de garantie 3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) ou 30 000 km:
190 €
-
Affichage tête haute:
690 €
-
Toit ouvrant panoramique avec velum occultant et 2 lampes de lecture à l'AR:
1115 €
-
Jantes alliage léger 18" "York":
570 €
-
Jantes alliage léger 18" "Leeds":
680 €
-
Jantes 18’’ "York" avec pneus haute performance:
1000 €
-
Dispositif d'attelage escamotable à déverouillage électrique:
880 €
-
Peinture métallisée:
800 €
-
Projecteurs IQ.Light - Matrix LED:
1050 €
-
Sellerie Cuir Vienna:
1990 €
-
Peinture nacrée Blanc Oryx:
1200 €
-
Peinture métallisée Bleu Lapiz:
1000 €
-
Peinture métallisée Rouge Roi:
1000 €
-
Peinture unie Blanc Pur:
400 €
-
Peinture unie / Toit Noir Blanc Pur/Toit Noir:
700 €
-
Peinture métallisée avec Toit noir Bleu Lapiz/Noir:
1300 €
-
Peinture métallisée avec Toit noir Rouge Roi/Toit Noir:
1300 €
-
Peinture nacrée avec Toit noir Blanc Oryx/Toit Noir:
1500 €
-
Peinture unie avec Toit noir Gris Urano/Noir Uni:
500 €
-
Peinture métallisée Argent Dolomite:
800 €
-
Peinture métallisée Bleu Glacier:
800 €
-
Peinture métallisée Gris Dauphin:
800 €
-
Peinture métallisée Noir Ebène:
800 €
-
Peinture métallisée Bleu Anemone:
800 €
-
Peinture métallisée Dark Moss Green:
800 €
-
Peinture métallisée avec Toit Noir Argent Dolomite/Toit Noir:
1100 €
-
Peinture métallisée avec Toit Noir Gris Dauphin/Toit Noir:
1100 €
-
Peinture métallisée avec Toit Noir Bleu Anemone/Toit Noir:
1100 €
-
Peinture métallisée avec Toit Noir Bleu Glacier/Toit Noir:
1100 €
-
Peinture métallisée avec Toit Noir Dark Moss Green/Noir:
1100 €
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