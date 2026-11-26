Quelle Volkswagen Golf 8 choisir ? Le 25/08/2020 73

Depuis 1974, la Volkswagen Golf est toujours synonyme de succès. Elle a été vendue à trente-cinq millions d’exemplaires et la nouvelle génération qui s’avance devrait elle aussi connaître de belles ventes. Cette huitième génération de Golf n’en est encore qu’au stade du lancement, mais son catalogue s’étoffe jour après jour. Pour tout connaître de cette berline compacte allemande, et déterminer quel est le meilleur couple motorisation-finition, suivez le guide.