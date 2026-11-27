Avec ce nouvel ID. Buzz Cargo à empattement long, Volkswagen entend apporter une réponse « à la demande croissante des clients professionnels pour des véhicules 100 % électriques offrant davantage d’espace de chargement ». Pour le coup, la demande est ici vraiment satisfaite ! Allongé de 250 millimètres, pour atteindre 4,96 mètres de longueur totale, ce nouvel ID. Buzz Cargo affiche de plus grandes capacités utilitaires.

Cet allongement bénéficie totalement à la longueur de chargement au plancher qui gagne donc 250 millimètres et passe à 2 458 millimètres. Le volume de chargement grandit en conséquence de 0,5 m³ pour s’afficher à 4,4 m³. Les portes latérales coulissantes, les deux étant désormais de série, grandissent elles aussi et cet élargissement apporte un net avantage : une Europalette peut désormais être chargée par l’une de ces portes coulissantes. Cet ID. Buzz affiche aussi une capacité de remorquage en hausse à 1 800 kilos maximum, avec une remorque freinée.

Propulsion ou 4Motion

Le Volkswagen Id. Buzz Cargo LWB est équipé de série d’une batterie NMC d’une capacité de 86 kWh, apportant une autonomie annoncée d’un peu plus de 500 kilomètres. Deux motorisations sont proposées, une version propulsion de 210 kW (286 ch) et une version à transmission intégrale 4MOTION de 250 kW (340 ch). Côté prix, la version LWB propulsion est à partir de 54 650 € HT et la version 4 routes motrices est commercialisée à partir de 56 750 € HT.