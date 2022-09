Élection du Van of the Year 2023 : le Volkswagen ID.Buzz Cargo couronné !

Il s’en est fallu de peu… Mais ces quelques points d’écart ont propulsé le Volkswagen ID. Buzz Cargo sur la plus haute marche du podium de « L’International Van of the Year 2023 ». Juste derrière, le Ford E-Transit. Vraiment de peu, car dix points seulement séparent le Volkswagen du Ford. 10 points sur un total de 286 points attribués… Dans le détail, l’ID. Buzz Cargo a obtenu 110 points et le Ford E-Transit 100 points. La troisième marche du podium est occupée par le Renault Kangoo Van E-Tech Electric et ses alter ego (Mercedes e-Citan et Nissan Townstar EV) avec 65 points. Suivent ensuite le Fiat Scudo et E-Scudo puis le Fiat Doblo et E-Doblo. C’est la première fois que les trois premières du podium sont occupées par des véhicules strictement électriques.

Le titre de l’International Van of the Year est attribué chaque année par un jury de 24 journalistes européens spécialisés. Il distingue le véhicule utilitaire de l’année en prenant en compte plusieurs critères. Il faut que le véhicule soit commercialisé au cours de l’année, qu’il présente une innovation technologique significative et « qu’il contribue à la sécurité, à la durabilité et aux normes environnementales du secteur des véhicules utilitaires légers ».

Le bon modèle au bon moment

La remise des trophées vient tout juste d’avoir lieu dans le cadre du salon IAA Transportation à Hanovre en Allemagne. Le président de l’International Van of the Year (IVOTY) , l’Irlandais Jarlath Sweeney, a remis le trophée à Carsten Intra, PDG de Volkswagen Utilitaires. « Il n'est pas si fréquent qu'un concept de fourgon totalement nouveau apparaisse et s'impose immédiatement sur le marché », a commenté Jarlath Sweeney. « Le nouvel ID. Buzz Cargo en est l'exemple et a été distingué par ce prix, le plus prestigieux pour les véhicules utilitaires légers ». Carsten Intra a déclaré que « les premiers volumes de commandes montrent que notre nouveau ID. Buzz Cargo est le bon modèle au bon moment. Nous sommes extrêmement fiers de recevoir ce titre et nous voyons dans cette confirmation de notre travail une motivation pour continuer comme avant : offrir le bon véhicule utilitaire à chacun de nos clients ».

L’an passé, c’est le Renault Kangoo Van et le Mercedes Citan qui avaient remporté le titre du Van of the Year 2022.