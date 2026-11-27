Il n’est plus possible d’opter pour une boîte manuelle dans sa Volkswagen Golf GTI. D’ailleurs depuis la disparition de la Honda Civic Type R de notre marché, les sportives compactes à boîte manuelle n’existent plus. Et elles tendent à s’éteindre totalement, uniquement préservées par le groupe Volkswagen avec les Golf (GTI et R) et les Cupra Leon !

Mais voilà que le constructeur de Wolfsburg fait revenir le bon vieux levier de vitesses à l’occasion d’une ultime série spéciale sur la base de sa Golf GTI. La GTI 1976 fait référence à la première année de commercialisation de la toute première Golf GTI et se base sur la plus radicale des GTI actuelles : la GTI 50.

Une GTI 50 sans la boîte DSG à double embrayage

Pour faire simple, il s’agit précisément d’une Golf GTI 50 avec une boîte manuelle à six vitesses au lieu de la transmission à double embrayage DSG de série sur cette dernière. La GTI 1976 a droit à quelques stickers spécifiques et une petite inscription sur le bas du bouclier avant.

Mais c’est donc surtout à l’intérieur qu’elle se distingue de la GTI 50 avec le levier de vitesse au traditionnel pommeau façon « balle de golf » au lieu de l’habituel sélecteur de mode. Cette boîte manuelle n’empêche pas la voiture de réaliser le 0 à 100 km/h en 5,8 secondes (au lieu de 5,3 sur la GTI 50 DSG) et de toucher 270 km/h en pointe. Développant comme la GTI 50 325 chevaux mais « seulement » 380 Nm au lieu de 420 (peut-être pour protéger la boîte manuelle). La GTI 1976 conserve aussi l’option du pack Performance ajoutant un train avant encore plus affûté, des jantes forgées chaussées de pneus semi-slick et un échappement Akrapovic en titane.

La voiture se limitera à 1976 exemplaires dans le monde dont 30 pour la France. On ne connaît pas encore son prix mais sachant que la GTI 50 mécaniquement identique à la boîte près démarre à 57 100€, son tarif français devrait approcher ce chiffre. Hélas, le malus écologique 2027 français devrait lui aussi démarrer au-dessus des 28 413€ imposés à l’Allemande chez nous dans sa version la moins énergivore. Mais compte tenu de l’efficacité dynamique impressionnante de la GTI 50, devenue la compacte sportive traction la plus performante de tous les temps sur circuit, la GTI 1976 devrait plaire aux puristes. On n’aurait jamais cru dire ça un jour d’une Golf GTI moderne !