Georges Courtois, le plus célèbre gangster de la place nantaise, est décédé en mars 2019 à Quimperlé (29) à l’âge de 71 ans. Il y a 41ans, il s’était fait connaître par une prise d’otages parmi les plus retentissantes de l’histoire criminelle contemporaine.

Cela commence le jeudi 19 décembre 1985, au tribunal de Nantes, lors d'une session d'assises. Georges Courtois et Patrick Thiolet comparaissent depuis la veille dans une affaire de braquage de banque, énième hold-up pour Courtois, qui s’était soldé par une course-poursuite deux ans plus tôt, entre la police et leur voiture volée contenant des armes.

Il est 10h30 lorsque Philippe Varin, l’avocat général, se lève de son fauteuil pour formuler ses réquisitions à l’encontre des accusés jugés dans ce procès. Mais l’impensable se produit...

C’est en effet à ce moment charnière pour le ministère public qu’Abdelkarim Khalki, un ex-comparse de cellule des prévenus, fait irruption dans la salle d'audience par la grande porte, armes au poing ou dissimulées sous sa veste. Il distribue aussitôt des revolvers, des grenades et des paires de menottes à ses complices.

L'accusé fait la leçon

L'assistance reste sidérée. Trente personnes (magistrats, jurés, policiers, journalistes et le public présent dans la salle) sont soudain piégées. Une longue prise d’otages débute alors.

Face à son auditoire, Georges Courtois ne cache pas sa satisfaction et fait le show, flingue à la main. « Quel effet cela vous fait d’être venu pour juger quelqu’un et maintenant d’être en position d’être jugé à votre tour ? », lance-t-il, provocateur, à l’adresse des jurés.

Il entame ensuite un réquisitoire bien personnel, un plaidoyer anti-justice dans lequel il va dénoncer notamment les conditions carcérales. Il profite de la présence d’une dizaine d’étudiants en droit pour imprimer les esprits comme dans un cours magistral. Une forme de consécration pour celui qui se serait bien vu professeur de français et qui, de surcroît, avait passé une licence de droit dans les années 70 lors d'un premier passage en prison.

Vêtu d’un costard-cravate, dandy révolutionnaire dans l’âme, braqueur multirécidiviste, Georges Courtois est de ces gangsters d'antan à la gouaille théâtrale, avec un code honneur et une certaine idée de la bienséance.

Pour plus d'effet de manche, il prend à témoin la presse, exigeant même des caméras d'FR3 de le filmer. Une tribune inespérée pour l'ancien gamin de l'ombre, pour ce Nantais de 38 ans qui revendique sans fard son statut de « voleur professionnel » façon Robin des Bois...

Un long huis-clos va s’égrener ainsi, sur deux jours et une trentaine d'heures...

Broussard et le RAID

Pendant ce temps, depuis le début du fait-divers, les abords du Palais de justice ont été bouclés. Ça grouille de médias régionaux, nationaux et étrangers autour de la Place Aristide-Briand. Ça grouille surtout d’hommes en bleu, de voitures typiquement utilisées par la police à cette période.

Il y a là des Renault 18, des berlines et breaks Peugeot 604 et 505, mais aussi des Renault 25. La dernière-née des égéries au losange, au sein du parc auto des forces de l’ordre, campe avec une autorité naturelle la première ligne des véhicules d’intervention.

Ces modèles sont notamment mis à disposition des équipes du RAID débarquées entre-temps de la capitale. L’unité d’élite est dirigée par Ange Mancini. Elle a été fondée seulement deux mois plus tôt, en octobre 1985, sous l’impulsion du commissaire Robert Broussard.

Flic à l’ancienne, personnage médiatique aux méthodes contestables, l’ancien chef de la BRI avait principalement fait parler de lui fin 79, lorsqu’il avait donné l’ordre à ses troupes d’abattre Jacques Mesrine, « l’ennemi public numéro 1 », alors que ce dernier était arrêté à un feu Porte de Clignancourt, au volant de sa BMW 528i.

Six ans ont passé. A l’heure du coup d’éclat de Georges Courtois, de cette prise d’otage hors-normes qui va de nouveau le mettre dans la lumière, Robert Broussard a conscience d’une mission à très haut risque où il est attendu au tournant.

Il fait le déplacement à Nantes avec sa casquette de préfet hors-classe et d’adjoint opérationnel de la DGPN (Direction générale de la Police nationale). En lien permanent avec Pierre Joxe, le ministre de l’Intérieur, il a la lourde tâche de mener à bien, et sans excès de zèle, les négociations avec les ravisseurs.

Courtois perd ses nerfs...

Vendredi 20 décembre. Depuis la salle d’audience, Courtois prépare lentement sa sortie. Vingt otages ont déjà été libérés sans violence depuis la veille au soir et la matinée. Par téléphone, il négocie maintenant âprement avec Broussard afin qu’on fasse dépêcher deux voitures au pied des marches, pour lui, ses acolytes et leurs derniers otages.

Il sait d’avance qu’on ne va pas lui sortir du garage une rutilante Citröen DS, une Ferrari 250 LM ou autres modèles prestigieux chers à sa classe d'âge. Qu’importe, il veut avant tout déguerpir et se faire la malle, en héros...

Broussard accède à la demande des forcenés et deux monospaces tricolores, deux Renault Espace (issus de la première génération lancée en 1984) font bientôt leur apparition sur la Place Aristide-Briand. Il est 14h30.

A cet instant, il ne reste plus que quatre otages. Courtois se présente une première fois en haut des marches, à la fois fier et fébrile, très fébrile même... Un flingue dans une main, un flingue dans l’autre et une clope au bec, il menace du canon de ses 357 Magnum le moindre flic qui tenterait de s’approcher. Puis il se met à tirer à l’aveugle en direction du parvis. Une caméra de la BBC va en faire les frais… sans autres conséquences.

Pour couvrir sa sortie, il a enchaîné à lui le président de la Cour d’assises, Dominique Bailhache. Peu après, Thiolet et Khalki lui emboîtent le pas, attachés à trois autres magistrats.

« C'est pour une série TV ? »

Il est environ 15h15 lorsque les preneurs d'otages quittent finalement le tribunal pour s’engouffrer dans l’un des véhicules. Ils choisissent le Renault Espace marron, un modèle neuf immatriculé 2966 WWE 44. C’est l’un des assesseurs du président de la Cour qui est prié, arme sur la tempe, de prendre le volant.

Le véhicule à sept places quitte les lieux. Le parcours s’effectue sous filature étroite, avec des voitures de police de chaque côté, et avec des motards à l’avant et à l’arrière, de peur que les protagonistes ne prennent subitement la tangente.

La Renault des fugitifs roule deux kilomètres puis s’arrête étonnamment à la gare. « Pour faire des commissions », dira Courtois au chauffeur… Il s’agit en réalité d’un ravitaillement en armes que Courtois, avec le président de la Cour toujours lié à son poignet, doit récupérer dans une consigne à bagages. Dans le hall, une dame assiste à cette scène pour le moins inattendue et lui demande si « c’est pour une série TV ? » Ce à quoi Courtois rétorque alors, calmement et amusé : « Voilà, exactement, c’est le Commissaire Moulin ! »…

Puis l’Espace repart de la gare comme si de rien n'était. Direction à présent l’aérodrome de Château-Bougon (Ndlr : devenu l'aéroport Nantes-Atlantique), situé à environ 20 minutes de route. Les malfrats ont l'intention de quitter Nantes par les airs. Problème, il ne reste qu’un seul avion sur la piste lorsque, peu avant 16 heures, ils arrivent à destination. Or, c’est l’appareil utilisé par le RAID, un modèle Dassault Mystère 20 stationné depuis la veille, depuis lequel les premiers policiers d’élite avaient rejoint à bord de véhicules banalisés le Palais de justice assiégé.

Sans qu’ils aient le temps de réfléchir à une échappatoire, Courtois, Khalki et Thiolet se voient subitement cernés par les hommes de Broussard et de Mancini. Pour décoller, cela semble désormais bien compromis… Les preneurs d’otages veulent néanmoins jouer la montre. Pas question pour l'instant de sortir les mains en l'air.

« Demi-échec » et « demi-succès »

Une dernière négociation est alors entamée par Broussard au pied du Renault Espace. L’échange est facilité par la vaste surface vitrée dont dispose le monospace. A force de palabres, les quatre otages finissent par être relâchés un à un, sans effusion de sang. En échange, les malfaiteurs obtiennent qu’Abdelkarim Khalki puisse regagner le Maroc, son pays d’origine, sans être jugé en France.

Il est 20h30 ce vendredi 20 décembre 1985. Les gangsters jettent l'éponge après 34 heures sous haute tension. La reddition intervient sous l’œil des photo-reporters et des caméras. Courtois en profite pour défier une dernière fois la justice. Tout en se grillant tranquillement une dernière clope, il lance à la presse, philosophe : «Je vous annonce que nous considérons cette affaire comme un demi-échec, c'est-à-dire comme un demi-succès.»

La suite de l’histoire, c’est le procès, qui a eu lieu trois ans plus tard. Patrick Thiolet a écopé de 14 ans ; Georges Courtois a été condamné quant à lui à 20 ans de prison pour la prise d’otages et divers braquages antérieurs. Une peine similaire a été prononcée à l’égard d'Abdelkarim Khalki, finalement jugé en France suite à une parole non tenue des autorités.

A sa sortie de prison, Georges Courtois est devenu chroniqueur judiciaire, cela ne s'invente pas ... L'ancien délinquant fanatique des prétoires a parallèlement partagé ses mémoires, entre autres dans un livre intitulé « Aux marches du Palais », un ouvrage pour partie écrit durant sa détention.