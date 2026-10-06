C’était mieux avant ? Le Renault E-Space réinvente le premier Espace des années 80 !

Même si le constructeur au losange avait récemment affirmé ne pas vouloir répéter à l’infini sa stratégie de s’inspirer de modèles du passé après sa R5, sa R4 et sa Twingo, Renault continue d’enchaîner les concept-cars faisant directement référence à d’anciens véhicules importants de son histoire.

Il y a quelques jours, déjà, Renault dévoilait la 8 Gordini Concept dont le design et le nom ne laissaient aucun doute quant à son inspiration. Et ce ne sera pas le seul concept-car « rétro » sur le stand de la marque au prochain Mondial de l’Automobile de Paris 2026 : il sera accompagné de l’E-Space, un monospace à la fois futuriste et évocateur de la silhouette du tout premier Espace.

Le premier Espace revu dans le futur

Avec sa face avant verticale, son capot droit et son profil monolithique, l’E-Space peut se décrire comme une réinterprétation moderne du monospace français apparu en 1984, celui-là même qui se dispute l’invention du genre avec les Chrysler Voyager et autres Nissan Prairie (officiellement commercialisés juste avant lui).

Il mesure d’après Renault 4,7 mètres de long, un chiffre permettant opportunément de se rappeler que l’Espace de 1984 ne s’étendait à l’époque que sur 4,25 mètres de long soit à peine plus qu’une Clio d’aujourd’hui !

Et après ?

« Avec E-Space Concept, Renault réinterprète l’esprit d’un modèle qui a marqué l’histoire de l’automobile : Renault Espace, dont la première génération a été révélée en 1984. Près de 40 ans plus tard, E-Space Concept en propose une vision résolument tournée vers l’avenir, fidèle à ce qui a toujours fait la singularité de Renault : mettre l’innovation au service de l’humain, de l’émotion et de la vie à bord. À travers une silhouette iconique et des technologies utiles, E-Space Concept illustre la stratégie FutuREady portée par la marque : réinventer l’expérience automobile en plaçant les usages et la vie à bord au cœur de la conception », peut-on lire dans le communiqué officiel de Renault.

Pour l’instant, on se situe donc dans le domaine du simple « show-car » conçu pour honorer les visiteurs du salon et pas vraiment celui d’un véhicule annonçant un modèle de série à venir. Dans notre époque où ce genre du monospace semble revenir sur le devant de la scène (par exemple chez Audi avec l’A2), on imagine que d’excellentes réactions des visiteurs et des observateurs pourrait influer sur les stratégies futures de marques comme Renault.