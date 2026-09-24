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R8 Gordini Concept : une icône revisitée, qu’on aimerait bien voir commercialisée !

Dans Futurs modèles / Concept-cars

Manuel Cailliot

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Ce sera l’une des « surprises » et attraction du stand Renault au Mondial de Paris. Cette R8 Gordini concept est une revisite moderne de la R8 Gordini de 1964, et elle en jette, avec un look viril et de nombreuses références à l’ancienne. Nous avons pu la découvrir en avant-première, en sein de l’usine re-Factory Renault de Flins.

R8 Gordini Concept : une icône revisitée, qu’on aimerait bien voir commercialisée !

Depuis cinq ans, Renault revisite ses icônes du passé, et les fait revivre, en les réinterprétant avec les codes d’aujourd’hui, voire un point de vue décalé de designer à la mode. Des créations uniques, qui n’ont pas vocation à être commercialisées auprès du grand public. Parfois, et ici c’est le cas en ce qui nous concerne, on se dit « dommage ».

Car si les R5 « Diamant » by Pierre Gonalons en 2022, et R17 restomod by Ora-Ito en 2024 étaient clairement difficilement envisageables en série, cette nouvelle revisite, baptisée Renault 8 Gordini Concept, paraît bien plus crédible et facile à imaginer sortant d’une chaîne de production. Il faut dire que pour une fois, aucun grand nom du design n’est associé à sa plastique. C’est une pure création des centres de design de Renault, qui a émergé parmi plus de 300 esquisses proposées.

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En 2022 on découvrait la R5 Diamant, une revisite par Pierre Gonalons.
En 2022 on découvrait la R5 Diamant, une revisite par Pierre Gonalons.
Et en 2024, Ora-Ito s’attaquait à la R17 coupé façon restomod.
Et en 2024, Ora-Ito s’attaquait à la R17 coupé façon restomod.

Entre dessins très rétros et réinterprétations carrément modernes, le résultat définitif est justement, à nos yeux, un bon mélange de rétro et de moderne. Une belle « revisite » comme on dit en pâtisserie, avec juste ce qu’il faut de reconnaissable, de références au passé, et juste ce qu’il faut de modernité. Même, les photos ne lui rendent pas justice, car cette « Gorde » de 2026 est franchement agréable à regarder en vrai. Moi et mes confrères avons été pour une fois assez unanimes.

Les lignes sont musclées, modernisées, et bardées de références à l’ancienne R8 Gordini, malgré la transformation en coupé 2 portes.
Les lignes sont musclées, modernisées, et bardées de références à l’ancienne R8 Gordini, malgré la transformation en coupé 2 portes.
Les lignes sont anguleuses et lissées, dans le style « Café Racer », souvent plutôt associé aux motos.
Les lignes sont anguleuses et lissées, dans le style « Café Racer », souvent plutôt associé aux motos.

 

Ce concept car, contrairement à l’impression qu’il donne, est très compact. Même s’il est plus grand que le R8 Gordini de 1964, qui mesurait 3,99 m du museau à l’échappement, ses 4,12 m en font un coupé très court pour notre époque. Un coupé ? Eh oui, seules deux portes ornent les flancs et dans l’habitacle, il n’y a que deux places. Une différence assumée par rapport à l’ancêtre. La largeur est de 1,88 m et la hauteur de 1,27 m seulement, ce qui est la principale cause de cette sensation de longueur plus importante, et de l’aspect râblé de l’ensemble.

Il a l’air long ce concept R8. Mais pourtant, il ne mesure que 4,12 m, soit la longueur d’une actuelle Clio. La hauteur limitée à 1,27 m l’explique essentiellement. On notera des jantes arrière plus grosses qu’à l’avant.
Il a l’air long ce concept R8. Mais pourtant, il ne mesure que 4,12 m, soit la longueur d’une actuelle Clio. La hauteur limitée à 1,27 m l’explique essentiellement. On notera des jantes arrière plus grosses qu’à l’avant.

Ce dernier est accentué par une ligne plongeante, accentuée par des jantes de 19 pouces à l’avant, et 20 pouces à l’arrière. Elle semble prête à bondir. Et avec vivacité ! Car la poupe élargie, bien campée, la malle arrière bien horizontale, cachent une motorisation électrique de 270 ch, qui envoie sa puissance aux seules roues arrière. Et ce sont là les seuls et uniques éléments techniques que nous avons à vous communiquer. Pas de performances, pas de capacité de batterie, pas d’autonomie. Rien. C’est un pur concept, hélas…

De très nombreuses références stylistiques à l’originale, aussi bien dehors que dedans

La « Gorde » de 1964, avec son capot en V et ses optiques rondes (ici sans les longues portées).
La « Gorde » de 1964, avec son capot en V et ses optiques rondes (ici sans les longues portées).
Le capot arrière est plat et arbore des ouvertures striées, comme la version 2026.
Le capot arrière est plat et arbore des ouvertures striées, comme la version 2026.

Mais il fait tout de même la part belle aux références à la « Gorde » originelle. Vous aurez observé le capot creusé en V, les feux ronds accompagnés de leurs « longues portée ». Bien sûr, la double bande blanche est bien là et court de la proue à la poupe, en passant même par l’habitacle, où elle change de couleur. Sur les flancs, une ligne creusée rappelle là aussi l’ancienne, mais se termine à l’arrière par une véritable ouverture, là où c’était fermé en 1964. Le logo « Gordini » strié, tout comme l’orignal, est posé sur le large montant au-dessus des roues, en bonne place.

Les bandes blanches, signature des modèles Gordini, sont évidemment de la partie.
Les bandes blanches, signature des modèles Gordini, sont évidemment de la partie.
Le nom Gordini est repris avec la graphie striée d’origine.
Le nom Gordini est repris avec la graphie striée d’origine.

Le « capot » arrière abrite donc une mécanique d’aujourd’hui, mais conserve la grille d’aération. Et côté feux, on remarquera une originalité. Ils sont uniquement visibles en transparence derrière la pièce de carrosserie plastique. Lorsqu’ils sont éteints, on ne voit donc plus rien, rendant l’ensemble plus lisse. Tout à fait dans l’esprit « Café Racer », dont le but est de lisser les lignes, revendiqué par les designers de l’objet.

L’habitacle est lui aussi parsemé de référence à l’ancienne, plus subtiles toutefois. Les cadrans ronds, le volant 3 branches ajouré, le "8" strié, les anciens logos Renault.
L’habitacle est lui aussi parsemé de référence à l’ancienne, plus subtiles toutefois. Les cadrans ronds, le volant 3 branches ajouré, le "8" strié, les anciens logos Renault.

Si les références sont nombreuses dehors, il y en a aussi dedans. On retrouve l’ancien logo Renault, très pointu, sur le marchepied passager, et sur le ciel de toit. Il intègre la mention 'La Gorde". On retrouve aussi, sur la plage arrière et la console centrale, le 8 strié de l’originale. La planche de bord est à mi-chemin entre celle d’origine et une moderne. Point de grande tablette tactile, et c’est presque tant mieux. Mais des compteurs ronds, posés cette fois-ci sur une planche en aluminium brossé horizontale et non verticale comme celle de 1964. Les graphismes reprennent les stries de la mamie cependant.

Le ciel de toit est embossé de l’ancien logo de Renault, qui intègre la mention « La Gorde ».
Le ciel de toit est embossé de l’ancien logo de Renault, qui intègre la mention « La Gorde ».
Le 8 strié se retrouve un peu partout à l’intérieur. Sur la console centrale, sur la plage arrière…
Le 8 strié se retrouve un peu partout à l’intérieur. Sur la console centrale, sur la plage arrière…

Et on se retrouve aussi bien calé dans deux sièges baquets en cuir et velours bleu nuit, qui est la teinte principale de cet habitacle, et sanglé dans des harnais sabelt de compétition, qui rappellent furieusement ce qu’on peut trouver chez… Alpine, quel hasard. La console centrale, elle aussi faite d’aluminium, reprend des commandes 100 % physiques et rotatives, nous replongeant quelques dizaines d’années en arrière. Nostalgie d’un monde analogique…

Les contreportes montrent un détail surprenant et original : un circuit est dessiné par deux lignes de surpiqûres, et un dessin de la voiture arpente ce circuit !
Les contreportes montrent un détail surprenant et original : un circuit est dessiné par deux lignes de surpiqûres, et un dessin de la voiture arpente ce circuit !

Et dernier petit détail très très sympathique : les contreportes. Elles sont ornées de surpiqûres bleues qui dessinent la piste d’un circuit avec son épingle en bout de ligne droite. Et sur ce circuit, on trouve, formée par des points percés dans le cuir, la forme du concept vu d’en haut, lui qui a donc « pris la piste » ! Original et encore jamais vu, c’est une belle idée.

 

La R8 Gordini Concept sera dévoilée d’abord au « Défilé Renault » sur les Champs-Elysées à Paris, dès aujourd’hui jeudi 24 septembre. Mais ce sera surtout une des attractions sur le stand de la marque au Mondial de Paris cette année, où on encourage ceux qui le peuvent et le veulent, à aller la découvrir.

Au passage, sachez que Caradisiac y tiendra aussi un stand, comme à l’accoutumée maintenant, dans le hall 7. N’hésitez pas à venir à notre rencontre !

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