50 000 voitures louées à des automobilistes français aux moyens limitées, voilà la promesse du gouvernement français à l’ouverture de la dernière vague du « leasing social » lancée en juillet 2026.

La formule permettait de louer une voiture électrique bon marché pour des mensualités démarrant sous les 100€ par mois pendant trois ans. Mais comme le rapportent les journalistes des Echos, il n’est justement plus certain qu’on arrive au chiffre des 50 000 voitures vendues dans le cadre de cette dernière session des contrats de location aidées.

Rien à voir avec la demande

Parce que plus personne ne veut louer des voitures électriques neuves ? Comme l’expliquent les journalistes en citant des concessionnaires interrogés sur le sujet, le problème vient plutôt des constructeurs automobiles désormais beaucoup moins intéressés par la faible rentabilité de ces formules où l’on écoule des véhicules de valeur moindre et où les frais importants de reconditionnement à la fin des locations constituent un problème.

Même si le gouvernement continue de communiquer sur le chiffre de 50 000, on parle désormais plutôt de 40 000 voitures immatriculées via le dispositif de 2026 (soit 140 000 véhicules écoulés dans ce cadre depuis la toute première édition du leasing social).

Il se trouve que les aides à l’achat des voitures électriques neuves (primes CEE), d’un montant compris entre 3 500 et 7 000€ selon les revenus depuis leur augmentation, permettent déjà aux constructeurs automobiles d’engranger de très nombreuses commandes au point d’allonger sensiblement les délais de livraison. Ils préféreraient ainsi se focaliser sur la vente de véhicules électriques plus chers, en dehors du leasing social, histoire de favoriser les marges.

Rappelons que sur le dernier mois d’octobre, 41 % des voitures neuves livrées étaient 100 % électriques. En septembre, elles étaient même à 42 % du total.