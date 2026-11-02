Pourquoi le succès des voitures électriques de Volkswagen est une mauvaise nouvelle pour le groupe actuellement

Le groupe Volkswagen devient assurément un acteur qui compte parmi les vendeurs de voitures électriques. Rien que sur le dernier trimestre, le géant allemand a écoulé 209 100 de ces modèles soit tout de même 19,6 % du total de ses ventes.

Mais justement, cette progression notable des ventes de voitures électriques n’est pas une bonne nouvelle pour l’état des finances de la marque, dans le rouge d’après les résultats du troisième trimestre 2026 récemment publiés par le groupe allemand.

Un souci de rentabilité

Certes, la perte opérationnelle de 5,9 milliards d’euros enregistrée par le groupe Volkswagen sur ce troisième trimestre doit avant tout à l’effondrement des ventes en Chine, où Volkswagen n’est même plus le premier constructeur (désormais battu largement par BYD). Le groupe met aussi en avant les pertes dues à l’augmentation des taxes douanières aux Etats-Unis, un problème qui heurte la rentabilité de toutes les marques fortement exportatrices là-bas.

Mais le succès de ses voitures électriques pèse aussi négativement dans la rentabilité du groupe, d’après les mots du CFO et COO de Volkswagen Arno Antlitz : « Le succès commercial de nos voitures électriques ajoute de la pression sur nos bénéfices car ils nous rapportent moins d’argent que nos véhicules thermiques. Après les neuf premiers mois de 2026, notre marge opérationnelle sur les ventes est tombée à 3,8 % seulement. C’est insuffisant pour investir massivement dans notre futur », explique-t-il.

Il faut dire qu’après ses véhicules de la famille MEB, le groupe a récemment dû investir de fortes sommes pour mettre au point ses nouveaux petits véhicules basés sur l’architecture MEB + (Volkswagen ID.Polo, ID.Cross, Cupra Raval, Skoda Epiq). En l’état actuel de la technologie électrique, développer une nouvelle voiture à batteries coûte toujours bien plus cher que de concevoir une auto thermique. Cela doit évidemment changer à l’avenir mais pour l’instant, les comptables de Volkswagen restent plus heureux lorsque des clients choisissent une Golf qu’une ID.3 Neo.