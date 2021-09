4 000 € en poche : dix citadines d'occasion pour la rentrée 

L'OFFRE

Pas de quoi s'inquiéter, de ce côté-là. Les sites comme Lacentrale.fr et Leboncoin.fr foisonnent d'annonces de modèles à vocation urbaine, qui tournent autour de ce budget. De la mini-citadine (moins de 3,60 m) à la citadine (jusqu'à un peu plus de 4 m), en trois ou cinq portes, le choix ne manque pas.

La majorité des autos sont âgées de moins de 15 ans et affichent moins de 100 000 km, soit un parcours annuel moyen d'environ 7 500 km. Ce qui est plus que raisonnable. Et toutes bénéficient de la vignette Crit'Air 1 ou 2, sauf conduit actuel pour circuler partout pendant encore quelques années.

Côté vendeurs, les professionnels s'octroient 60 % des propositions. Le reste, ce sont des particuliers. Enfin, 30 % des annonces sont des premières mains (voir notre dossier : toutes les filières de revente).

LES MINI-CITADINES

Citroën C1/Peugeot 107/Toyota Aygo

Moins de 3,50 m de long, disponibles en 3 ou 5 portes... Ces sœurs jumelles sont parfaites pour la ville. Et le petit 3 cylindres essence de 68 ch se montre assez sobre. À l'achat, préférez une version dotée de la direction assistée, pas plus chère. Enfin, sur le plan fiabilité, on évoquera pour les trois marques, les usures prématurées de l'embrayage ainsi qu'une pompe à eau fragile (fuites). À surveiller à l'heure de l'essai, même si toutes ou presque ont été mises à niveau. Pour une acquisition sans souci, préférez une version à partir de 2010, plus fiable.

Vu :

une C1 1.0 Confort 3p. de février 2010 avec 63 700 km à 3 990 €

une 107 Urban 3p. De mars 2011 avec 77 000 km à 4 200 €

une Aygo 1.0 VVT-i Confort 5p. d'août 2010 avec 84 600 km à 4 100 €

Vignette pollution : Crit'Air 2 (Crit'Air 1 pour la 107 de mars 2011)

Chevrolet Spark

Remplaçante de la Matiz, la méconnue mais intéressante Spark voit le jour début 2010. Bien que plus longue (20 cm) que les clones C1, 107 et Aygo ci-dessus, elle reste néanmoins une auto très maniable en agglomération. Contrairement à certaines de ses rivales, la Spark n'est disponible qu'en 5 portes. Le vaste habitacle permet de loger quatre adultes sans effort. Ajoutons que la direction assistée et la climatisation sont de série sur la finition LS. Quant à la fiabilité, rien à redire, sauf du bien. Ne la zappez pas de votre short-list.

Vu :

une 1.0 68 ch LS 5p. d'avril 2013 avec 38 000 km à 4 400 €

Vignette pollution : Crit'Air 1

Ford Ka 2

Cette seconde génération de Ka, née en 2008, hérite de la plateforme et des trains roulants de la Fiat 500, tout comme de ses moteurs 1.2 essence 69 ch et 1.3 diesel 75 ch. Moins présente en occasion que l'italienne elle n’en reste pas moins un bon choix. D'autant que sur le plan fiabilité rien de grave n’est à déplorer malgré quelques incidents de colonne de direction (elle devient bruyante et à remplacer). À surveiller donc à l'heure de l'essai.

Vu :

une 1.2 69 ch Titanium de janvier 2012 avec 82 200 km à 4 200 €

Vignette pollution : Crit'Air 2

Renault Twingo 2

Certes, ce second opus de la Twingo, apparu en 2007, affiche un look bien moins original que le précédent mais l'habitabilité reste la même bien qu'il n'existe qu'en 3 portes. mais questions confort, tenue de route et agrément, il fait bien mieux. Ajoutons, que comme la Twingo 1, la banquette arrière coulissante est toujours présente sur l'ensemble de la gamme à l'exception de la version de base. Côté fiabilité, la Twingo ne fait pas trop parler d'elle.

Vu :

une 1.2 LEV 75 ch Authentique d'avril 2008 avec 60 000 km à 4 300 €

Vignette pollution : Crit'Air 2

Smart Fortwo

Apparue en 2007, la 2e génération gagne 20 cm en longueur par rapport à sa devancière. Il en résulte une meilleure stabilité sur route et des prestations dynamiques en hausse. Autre bonne nouvelle, la capacité du coffre qui passe de 90 dm3 à 160 dm3. Sur le plan fiabilité, surveillez l'embrayage qui a tendance à s'user prématurément. De même, testez les commandes d'ouverture des portes, capricieuses. Enfin, sachez que les éléments de carrosserie sont très coûteux à remplacer. Préférez donc une auto sans trop d'accrocs...

Vu :

une Fortwo II Coupé&Pure Softouch de mars 2009 avec 55 000 km à 4 300 €

Vignette pollution : Crit'Air 2

LES CITADINES POLYVALENTES

Citroën C3

Avec environ 4 000 € en poche, vous aurez droit à la première génération de C3. Peu importe, la citadine aux chevrons est parfaite pour un usage en ville. Elle est confortable et spacieuse. Mais côté fiabilité soyez très vigilant. Les années 2003 à 2005 ont connu quelques caprices mécaniques. L'idéal, privilégier les modèles de fin de carrière 2008-2009, bien plus fiables et vendus généralement à des tarifs sensiblement équivalents à ceux des C3 plus âgées.

Vu :

une 1.4 75 ch Pack Clim de mars 2008 avec 45 800 km à 4 000 €

Vignette pollution : Crit'Air 2

Dacia Sandero 2

Compte tenu du succès de la marque roumaine depuis plus de 16 ans, les modèles de la gamme tiennent la cote, y compris les plus âgés. La Sandero ne fait pas exception à la règle. Pour 4 000 €, le choix en annonces est assez réduit. Mais pas question de se décourager. Avec une soulte de 400/500 € et un peu de patience, ça paie, et on déniche une seconde génération, plus moderne et équipée. Nous avons déniché quelques perles rares et mieux, des premières mains. Question fiabilité, les Dacia n'ont rien à envier à certaines de concurrentes directes, bien au contraire.

Vu :

une Sandero 2 1.2 16 V 75 ch Ambiance de mai 2013 avec 72 000 km à 4 500 €

Vignette pollution : Crit'Air 1

Peugeot 207

Plus imposante que la Peugeot 206 (elle mesure 20 cm de plus, soit 4,04 m) la 207 fait partie des grandes citadines. Elle se montre néanmoins très maniable en ville. À l'heure du choix, préférez pour le même prix la version 1.4 Vti 95 ch, moins gourmande que la 75 ch et qui de plus vous permettra de prendre la route sans souci. Côté fiabilité, soyez attentif à la boîte de vitesses mécanique. On recense quelques avaries de roulements à l'origine de bruits. À tester avant l'achat. Mais elle échappe aux soucis de distribution, qui concernent surtout les 1.6 VTI 120 et les THP.

Vu :

une 1.4 Vti 95 ch Premium 5p. de juin 2009 avec 92 000 km à 4 500 €

Vignette pollution : Crit'Air 2

Fort de leur succès, les Clio 2 et 3 tiennent la cote. Mais à tarif équivalent en occasion, préférez cette dernière, généralement mieux équipée. Cependant, il faudra prévoir un budget légèrement supérieur à 4 000 € pour acquérir un modèle pas trop âgé et ayant moins de 100 000 km. À vous d'utiliser vos talents de négociateur pour faire baisser le prix. Pour ce qui est de la fiabilité, rien de bien inquiétant à relater. Normalement, les soucis de bobine d'allumage n'ont pas affecté cette génération de Clio.

Vu :

une 1.2 16 V 75 ch Authentique 5p. de juin 2011 83 000 km à 4 500 €

Vignette pollution : Crit'Air 1

Sous le capot de ce second opus, les motorisations de sa devancière, soit le 1.0 VVT-i de 69 ch et le 1.3 VVT-i de 87 ch. Des blocs sans histoire au regard des forts kilométrages parcourus par leurs propriétaires. Pour un usage exclusivement urbain, le premier y est à son aise. Mais pour envisager route et autoroute il faudra lui préférer le second même si le budget sera plus conséquent. Côté fiabilité, on note quelques avaries de boîte de vitesses mécanique (passage des rapports capricieux). À tester.

Vu :

une 1.0 69 ch In 5p. de novembre 2009 avec 92 900 km à 4 200 €

Vignette pollution : Crit'Air 2