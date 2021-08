Achat d'une occasion : toutes les filières du marché

LES PARTICULIERS

L'offre

À eux seuls, ils s'octroient depuis des années plus de 50 % des ventes totales de véhicules d'occasion. En 2020, cela a été encore plus (63 % !), à la faveur de la fermeture des pros pour cause de pandémie. Et ce sont ceux qui proposent le plus vaste choix d'autos quel que soit le segment (citadine, familiale compacte, monospace, SUV etc.) et les prix.

Les prix

Chez les particuliers les prix démarrent très bas (1 000 €, voire moins) jusqu'à (largement) plus de 50 000 €.

Les avantages Les inconvénients - L'achat se fait en direct avec le

propriétaire qui généralement est à même

de vous présenter des factures d'entretien et

de réparations et pourquoi pas le carnet d'entretien à jour - On peut acheter une vraie première main

repérable grâce à la carte grise et la facture d'achat au nom du propriétaire - Les prix sont plus faciles à négocier que chez un professionnel - Les véhicules bénéficient rarement d'une garantie contractuelle - Il faut parfois faire beaucoup de kilomètres pour aller voir plusieurs occasions - La ''perle rare'' n'est pas forcément proche de votre domicile - Pas de reprise de votre voiture

LES COLLABORATEURS

L'offre

Rappelons que les collaborateurs ou "personnel usine" sont des particuliers, salariés chez un constructeur automobile. Un statut qui leur permet d'acquérir à un tarif préférentiel des autos neuves de la (ou les) marque(s) pour lesquelles ils travaillent et de pouvoir les revendre au bout de quatre à six mois via des sites internet dédiés. Le choix est également très vaste et toutes les catégories de véhicules sont disponibles (citadines, compactes, SUV, etc.), en excellent état, affichent très peu de kilomètres et bénéficient de la garantie constructeur dont la durée est proportionnelle à la date de première mise en circulation.

Les prix

Compte tenu de leur jeune âge, les tarifs d'entrée se situent aux alentours des 10 000 € pour un petit modèle. Et plus on évolue dans la catégorie, plus ils augmentent.

Les avantages Les inconvénients - Des autos très récentes et garanties - Des vraies premières mains - Des tarifs négociables - Il faut parfois faire beaucoup de kilomètres

pour aller voir l'auto qui correspond à vos

exigences (équipement, options, couleur,

motorisation...) - Pas de reprise de votre véhicule

LES NÉGOCIANTS MULTIMARQUES

L'offre

Indépendants, ils n'appartiennent à aucune enseigne de constructeur. Sur leurs parcs, un large choix de véhicules de toutes marques. Pour leur grande majorité, ce sont des reprises de concessionnaires que ces derniers ne souhaitent pas revendre à leurs clients particuliers en raison de leur âge et du kilométrage élevé. Ces négociants les rachètent généralement par lots. Chez ces professionnels, on peut également trouver des autos en provenance des ventes aux enchères (voir chapitre ''ventes aux enchères'') mais également de rachats d'ex-véhicules de location longue et courte durée.

Les prix

Si l'on s'adresse à un petit négociant, proposant une vingtaine d'autos sur son parc, généralement âgées de cinq ans et plus, le billet d'entrée sera d'environ 3 000 €/4 000 €. En revanche, chez des gros revendeurs, le tarif de départ avoisinera plutôt les 8 000 €/10 000 €, en raison de la présence d'autos plus récentes.

Les avantages Les inconvénients - On peut voir et essayer plusieurs véhicules en un seul endroit - Les autos bénéficient d'une garantie contractuelle d'au moins 3 mois, mais parfois 6 ou 12 mois - Reprise possible de votre voiture en cas d'acquisition d'une auto d'un prix élevé - Les premières mains sont rares voire inexistantes - Factures et carnets d'entretien souvent aux abonnés absents - Selon le négociant et en cas de panne, la garantie peut n'être valable que chez lui - Des garanties 3 mois qui ne couvrent pas grand-chose en cas d'avaries - Des occasions à petit prix (moins de 3 000 €) à la fiabilité parfois aléatoire

LES CONCESSIONNAIRES

L'offre

Ils revendent des véhicules de direction et de démonstration de la ou des marques de leurs enseignes. Des autos âgées de moins d'un an et faiblement kilométrées. À leurs côtés, on peut également trouver des reprises clients de moins de cinq ans et au kilométrage raisonnable ainsi que des ex-véhicules de location longue et courte durée. Ajoutons également des "occasions 0 km''. Des autos, immatriculées par exemple fin 2020 au nom de la concession, afin de remplir les quotas annuels imposés par le constructeur et en stock dans la concession.

Les prix

Rares sont les occasions sous la barre des 8 000 €, peu rentables pour un concessionnaire. Le ticket d'entrée flirte avec les 10 000 €, en moyenne (moins pour les minicitadines ou les citadines, tout de même).

Les avantages Les inconvénients - Un large choix d'occasions dans toutes les catégories - On peut voir et essayer plusieurs modèles en un seul endroit - Des autos récentes - Une garantie nationale à la couverture très complète - Reprise possible de votre voiture - À modèles équivalents, ils sont souvent

plus chers que chez les particuliers

(mais pas toujours !). - Des prix pas toujours faciles à négocier,

car bien placés par rapport au marché dès le

départ (bonne connaissance de celui-ci par le professionnel)

LES SOCIÉTÉS DE LOCATION

L'offre

Il y a encore quelques années, les sociétés de location comme Avis, Hertz et Europcar proposaient, à la vente directe dans leurs parcs, des autos ayant été louées en courte durée à la clientèle particulière. Malheureusement, aujourd'hui, seul le loueur Europcar pratique encore cette méthode. Et même si le choix n'est pas pléthorique, la visite mérite le détour d'autant que la plupart des segments y sont représentés (citadines, familiales compactes, SUV...). Les autos sont âgées de moins de 24 mois et ont parcouru entre 25 000 km et 60 000 km selon la catégorie à laquelle elles appartiennent.

Les prix

Récentes, ces occasions ne s'affichent pas à moins de 8 000 €/9 000 € pour une petite citadine mais peuvent vite grimper à plus de 25 000 € pour une familiale, un monospace ou un SUV haut de gamme.

Les avantages Les inconvénients - Des tarifs de 15 % à 25 % sous la cote de marché - Des autos révisées et garanties au minimum 3 mois voire encore sous garantie constructeur - L'offre se limite à quelques marques seulement - Le nombre de conducteurs peut être rédhibitoire pour certains acheteurs

LES VENTES AUX ENCHÈRES

L'offre

Des autos issues de ventes judiciaires (saisies, crédit non honoré, faillites de sociétés, domaines, divorce...) et de ventes volontaires (leasing, retours de location courte durée, concessionnaires...) garnissent les parcs des ventes aux enchères. Et toutes les catégories de véhicules sont proposées à la vente, de tous âges et tous kilométrages.

Les prix

Ils peuvent démarrer très bas (1 000 €) mais les enchères peuvent vite grimper si l'auto représente une bonne affaire. Il est donc essentiel de bien connaître le marché de l'occasion, la cote des voitures et d'assister en tant qu'observateur à plusieurs ventes avant de s'aventurer dans ce type de transaction.

Les avantages Les inconvénients - De bonnes affaires sont possibles à des prix bien en dessous du marché. Et même parfois sous la cote Argus, qui est déjà très basse - Des sites dédiés à chaque salle de vente permettent de connaître les futures ventes et leur mise à prix - L'essai de la voiture est impossible, mais on peut la voir en statique sur le parc d'exposition et faire tourner le moteur quelques heures avant la vente. C'est un GROS inconvénient - Pas de recours juridique si pannes mécaniques en cas d'acquisition d'une vente judiciaire - Les sites de ventes ne sont pas forcément à côté de votre domicile - Des frais dont le montant est fixé par le commissaire-priseur sont à prévoir. Se renseigner avant d'enchérir.

LE BILAN

Le choix selon votre budget

Grâce à notre dossier, vous savez maintenant qui vend quoi, où et à quels prix. Désormais, selon ce que vous souhaitez consacrer comme budget pour l'achat d'une occasion, vous savez à quelles portes frapper. Mais attention, Quelle que soit la filière, la vigilance reste de mise. L'achat d'occasion ne doit pas se faire dans la précipitation et chez le premier vendeur qui se présente à vous...