Les meilleures citadines polyvalentes d'occasion, de 3 000 € à 15 000 €

Les citadines polyvalentes représentent environ 26 % du marché du neuf. C'est en France le segment le plus porteur, avec des stars comme la Peugeot 208, meilleure vente du marché depuis le début de l'année, la Citroën C3, qui est deuxième devant une Renault Clio en perte de vitesse. On peut aussi parler de la Dacia Sandero, étonnante 4e.

Mais les citadines étrangères font aussi de bons scores, avec la Volkswagen Polo, la Ford Fiesta, la Toyota Yaris, l'Opel Corsa.

Autant d'autos que l'on retrouve sur le marché de la seconde main, en nombre impressionnant, d'autant que la plupart en sont à leur 3e, 4e, 5e génération, ou bien plus encore. Rien que pour la Clio, en cumulant La Centrale et le bon coin, il y a en ce moment 42 000 autos à vendre !

Ces citadines bonnes à tout faire, capables de servir de voiture unique d'un (petit) foyer, sont très recherchées, surtout en ce moment, et surtout quand elles arborent des vignettes Crit'Air 1 ou éventuellement 2, ce qui permet d'envisager de rouler sans restrictions pendant encore quelques années. Du coup, les prix se sont envolés, poussés également par la pénurie de modèles sur le marché, et celle des modèles neufs, qui font se reporter sur l'occasion de nombreux acheteurs.

Mais certains modèles, moins courus, restent encore à la portée des plus petits budgets, ceux qui n'ont pas plus de 3 000 € à mettre dans l'achat d'une occasion. Et nous verrons que plus le budget augmente, plus le choix, logiquement, se fait varié et difficile. Nous avons orienté notre sélection vers des modèles fiables, c'est important lorsque l'on achète d'occasion, pas trop difficiles à trouver, et avec des coûts d'utilisation corrects. Commençons donc avec les modèles les moins chers.

Moins de 3 000 € : un choix réduit de modèles anciens

Certes, cette troisième génération de Fiesta commence à prendre de l'âge, c'est le moins que l'on puisse dire. Pour autant, elle était bien née, et ses prestations ne peuvent toujours pas être qualifiées de datées. Elle avait déjà un châssis assez typiquement Ford, c'est-à-dire vif et dynamique. Et si son habitabilité était moyenne, elle était plutôt bien finie et équipée pour l'époque, surtout en finition Ghia ou Elance. Il faut la choisir avec le moteur 1.25 75 ch. Un bloc d'une redoutable efficacité, à la fois rond, vif et sobre. Il va comme un gant à cette génération de Fiesta. De plus, il est très fiable, et n'a jamais posé de gros soucis. Les exemplaires fortement kilométrés en sont la preuve. On trouve pour un budget entre 1 000 € et 2 500 € des exemplaires 2000/2001, affichant entre presque 200 000 km pour les moins chers, et parfois moins de 130 000 km pour les plus proches du budget maxi.

Personne n'y penserait, à cette Hyundai Getz. Et pourtant, elle ne s'est pas trop mal vendue à l'époque, ce qui fait qu'on arrive à en trouver tout de même pas mal sur le marché. Ses principaux atouts : une fiabilité sans faille, un équipement décent pour l'époque, et un prix défiant toute concurrence. Mais finalement, en occasion, ses cotes sont assez hautes, preuve qu'elle garde de la valeur, grâce à ses qualités de fiabilité. On sait qu'elle ne laissera pas tomber.

Elle existe en essence 1.1, 1.3 et diesel 1.5 avant restylage, mais il faut privilégier les modèles après 2005, restylés, et modernisés au niveau des moteurs et de la qualité des matériaux de la planche de bord. Cette dernière reste toutefois assez basique. Sous le capot, le 1.1 est un peu juste, sauf pour des parcours strictement urbains. Le 1.4 qui remplace le 1.3, fait 97 ch et est plus adapté et polyvalent. Le diesel 1.5 CRDi gagne 5 ch au restylage (88 ch) et un cylindre de plus (4 contre 3). Il devient presque agréable, mais reste bruyant. Pour le budget, et si on reste sur des modèles 2006/2007, le 1.1 aura parfois moins de 100 000 km, mais plutôt 130 000 km. Le 1.4 tournera autour de 140 000 km pour 2 300 € en moyenne. Le diesel aura plus de kilomètres, parfois près de 200 000. Mais il est robuste. Et aura 200 000 km pour 2 000 € affichés, ou moins de 150 000 km pour 3 000 €.

Elle est réputée increvable, et ce n'est pas usurpé ! C'est un excellent choix parmi les citadines à petit budget. Sa fiabilité est légendaire, et ses moteurs, pourtant de petite cylindrée, 1.0 ou 1.3, voire 1.4 après restylage. Évitez comme la peste le diesel 1.5, d'origine PSA, qui s'il est très bien dans les 106 et Saxo par exemple, a été très mal adapté à la Micra. Il faut aussi privilégier les modèles restylés, plus récents par définition (1997-2003), mieux équipés, et tout aussi fiables qu'avant. Le 1.0 passe à 60 ch, il est correct pour un usage citadin, le 1.4 fait 82 ch et est plus polyvalent. La consommation est maîtrisée pour les deux, grâce au poids qui l'est aussi. Une auto à l'ancienne, cette Micra, mais qui ne vous laissera jamais tomber. Pour le budget, il est possible de trouver des modèles de 2001/2002, moins de 120 000 km, à moins de 2 000 €. Attention, la vignette Crit'Air 3 au mieux sera bientôt bannie dans la plupart des ZFEm (zones de faibles émissions mobilité). Il faut en être conscient.

Elle est ultra-répandue sur le marché de l'occasion, cette seconde génération de Clio. Et à des tarifs qui frôlent parfois l'indécence, par rapport aux prix du neuf de l'époque. Mais certains vendeurs sont plus raisonnables. Et il est possible de trouver des modèles essence pas trop kilométrés, dotés des moteurs 1.2 16v, 1.4 16v ou 1.6 16v, ce dernier étant presque sportif dans la Clio, sous la barre des 3 000 €, et même moins, lorsque le kilométrage s'élève. Mais par exemple, un 1.2 16v 75 ch, très suffisant en périurbain, année 2003, moins de 100 000 km, finition Expression, s'échange parfois à moins de 2 500 €. Pour un 1.4 16v 98 ch, en finition plus haute et mieux équipée Luxe Privilège, et pour le même prix, on peut dénicher des modèles qui ont moins de 130 000 km.

La Clio 2 est comme toutes les Clio : très homogène, sobre, performante, bien finie en version restylée d'après 2002. Elle donne l'impression de rouler dans une voiture de gamme supérieure. Et la fiabilité des modèles essence est bonne, il faut juste surveiller les bobines d'allumage.

Encore une auto à la fiabilité redoutable, que l'on peut conseiller même à gros kilométrage, et à petit budget. Très pratique et astucieuse, avec ses nombreux rangements et sa banquette coulissante, la Yaris première génération garde une cote d'amour élevée, et donc des tarifs qui ont mis des années à descendre. Ses prestations routières sont convenables, on notera tout de même une insonorisation légère.

Aujourd'hui, on peut trouver des exemplaires autour de 1 500 €, mais ils sont souvent en mauvais état. Pour trouver un modèle en bon état, restylé (à partir de 2003), il faut mettre 2 500 € minimum. Un exemplaire 1.0 VVTi 68 ch aura alors en moyenne 160 000 km, et un modèle 1.3 VVTI 87 ch 20 000 km de plus. Cela ne doit pas faire peur, car on l'a dit, la fiabilité et la robustesse sont au rendez-vous, les très nombreux exemplaires ayant dépassé les 250 000 km le prouvent.

Évitez la version diesel D-4D, elle est moins agréable, et moins fiable que les essence.

