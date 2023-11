Ces occasions oubliées qu'on achète à prix normal : la Chevrolet Spark

Plus personne, à part ceux qui roulent aujourd'hui avec, ne se souvient de la Chevrolet Spark. Déjà parce qu'elle n'a pas fait des scores de vente à la hauteur de ceux de ses rivales françaises, italiennes, allemandes ou japonaises, ensuite parce que sa commercialisation n'a duré que 5 ans en France, de 2010 à 2014 seulement, et enfin parce que... eh bien parce qu'elle ne laisse pas un souvenir impérissable à ceux qui croisent sa route.

Pourtant, la Spark, qui remplace la microscopique Matiz, n'est pas dénuée de qualités. Elle est déjà bien plus grande que sa devancière, suffisamment pour concurrencer les vrais modèles de segment A, comme la Renault Twingo, la Fiat Panda, ou la triplette Citroën C1/Peugeot 107/Toyota Aygo. Elle les rejoint en habitabilité, et presque en volume de coffre.

Elle propose deux moteurs (mais pas de diesel) : un 1.0 de 68 ch et un vaillant 1.2 de 81 ch, qui lui offre une belle polyvalence sur route. Et mieux encore, ces blocs seront vendus en version GPL, permettant de faire encore baisser le coût d'utilisation.

D'ailleurs, les prix de vente étaient raisonnables, situés au niveau de la concurrence, équivalents globalement à ceux de la petite Renault à l'époque, et compris entre 9 000 € et 14 000 € (des prix qui font rêver aujourd'hui !).

Pas ridicule sur la route selon notre essayeur de l'époque François Chapus (on espère que tu vas bien François...), bien amortie, suffisamment performante, bonne freineuse, elle ne pêche que par un niveau sonore un peu élevé en pleine accélération.

Dans l'habitacle, les matériaux sont basiques, la qualité de finition moyenne, mais la concurrence ne fait franchement pas mieux. Le dessin, lui, est plutôt agréable, et les commandes accessibles.

Selon la finition, on peut disposer d'une climatisation, automatique en haut de gamme, ce même haut de gamme LT proposant les radars de recul, les vitres arrière électriques et des jantes alliage de 15 pouces.

En tout cas, le combiné d'instrumentation qui singe celui des motos fait original, et il bouge en même temps que le volant lors du réglage en hauteur, ce qui fait qu'il est toujours bien visible et lisible.

Même la consommation en carburant est une bonne surprise, avec un peu plus de 6 litres en zone urbaine, et 5 litres en extra-urbain.

Mais surtout, le manque d'image de cette auto fait qu'elle a rapidement décoté. Plus que ses rivales. Et on trouve aujourd'hui sur le marché de la seconde main des modèles de même âge et kilométrage, à des tarifs plus intéressants. Alors une bonne affaire cette Spark ? Oui, d'autant que la fiabilité est sans gros reproche.

Des tarifs plancher... vraiment plancher

Les Spark premier prix sont véritablement abordables. On trouve des exemplaires (en bon état s'entend) à partir de 1 700 €. Pour les concurrentes, ça démarre plutôt autour de 2 500 €, et avec des kilométrages encore plus importants. Car oui, pour ces tarifs, le compteur affiche des chiffres un peu élevés, c'est normal (entre 140 000 et 175 000 km), mais certaines Twingo dépassent les 200 000 km et s'échangent plus de 3 000 € !

Un modèle 2010 en 1.0 68 ch s'affichera donc pour les meilleures offres "correctes" (c'est-à-dire non accidentées, un kilométrage cohérent avec la moyenne, un état correct) à partir de 1 700 €, mais en moyenne plutôt 3 500 € pour 120 000 km en moyenne.

En face, une Renault Twingo sera plutôt à 2 200 € prix plancher, et en moyenne 5 300 € pour un modèle 1.2 76 ch de 2010 également et kilométrage équivalent. Il aura l'avantage d'un moteur un peu plus puissant. C'est en tout cas 30 à 50 % plus onéreux !

Une Kia Picanto ? Plus cher aussi : à partir de 3 000 € en bon état et en moyenne 4 000 €, pour un moteur encore moins puissant d'ailleurs (62 ch).

La Spark dotée du plus puissant 1.2 81 ch, s'affiche en moyenne, elle, à 5 700 € pour un modèle 2013/2014 affichant 80 000 km environ (trop peu de modèles 2010 pour comparer). Et au minimum à 4 200 €. En face, la Twingo de même année s'échange en moyenne plutôt à 7 300 €, et un minimum de 5 200 € est nécessaire. C'est 30 à 40 % plus cher !

Une Fiat Panda, elle, année 2013/2014, en 1.2 69 ch, pour 80 000 km en moyenne, vous forcera à débourser au moins 5 500 € pour un modèle en bon état, et en moyenne 7 000 €. Elle apparaît comme une des plus chères, surtout que c'est pour le petit moteur ! Si on veut plus puissant (twinAir 85 ch) ce sera entre 8 500 € et 10 500 € pour un modèle 2013/2014. La Panda garde la cote et la Spark fait très abordable à côté.

Enfin dernier exemple reporté ici : pour une Peugeot 107, ce sera à partir de 4 800 € pour un kilométrage équivalent, et presque 6 000 € en moyenne, soit respectivement 600 € et 300 € de plus. Et avec un moteur de 68 ch moins performant que le 81 ch de la Spark. Elle est également un peu plus petite.

Nous avons répété les comparaisons, la petite américaine est en moyenne toujours entre 25 et 45 % moins chère que ses concurrentes (C1, Aygo, et pire encore pour les Yaris ou Suzuki Swift de cette époque, dont elle se rapproche par la taille). Et c'est sans oublier que ses tarifs sont probablement plus négociables encore que ceux d'une Twingo ou d'une 107/C1/Aygo...

