Ces occasions oubliées qu'on achète à prix normal : le Chevrolet Orlando

Certes, la marque Chevrolet a disparu de notre marché il y a déjà un bon nombre d'années. Cela n'aide pas à avoir en tête les véhicules que ce constructeur américain a pu commercialiser chez nous.

Autre circonstance atténuante, les ventes n'ont pas non plus atteint des sommets, c'est le moins que l'on puisse dire, durant les années où la marque était présente sur notre sol.

Cela dit, Chevrolet a pu proposer quelques véhicules, discrets, mais intéressants, comme la berline Cruze, qui bénéficiait d'un excellent rapport prix/prestations, ou comme l'Orlando, commercialisé entre 2010 et 2015. Un monospace compact 7 places, concurrent des Renault Grand Scénic, Citroën Grand C4 Picasso, ou VW Touran, et lui aussi intéressant en son temps.

Avec un look typé crossover, une caisse surélevée, des protections de bouclier, et un dessin carré, l'Orlando aurait pourtant pu se faire remarquer. Mais on en voyait peu sur les routes.

Il avait d'autres qualités, au rang desquelles on trouve une bonne habitabilité, une troisième rangée de siège au confort étonnant, un équipement fourni et malin (rangement caché derrière la console centrale), des prestations routières franchement honnêtes, et même une qualité de finition (presque) à la hauteur de la concurrence européenne, ce qui est une gageure pour un modèle américain de l'époque.

Mais surtout, ses tarifs en neuf étaient absolument canon. Du coup, en occasion, il est vite devenu abordable. Et son manque d'image, et de succès, a fini de le faire de lui, pour les amateurs/connaisseurs, une excellente alternative aux modèles plus mainstream.

Un Grand Scénic jusqu'à 33 % plus cher

Soyez conscients, pour commencer, que le nombre de modèles en vente sur le marché de l'occasion est assez réduit (une centaine d'offres à ce jour). Pas étonnant, quand on note qu'entre 2010 et 2015, il ne s'en est écoulé en France qu'à peine 8 000 exemplaires, quand un Renault Scénic trouvait dans le même temps plus de 345 000 clients !

On dit que tout ce qui est rare est cher, mais là, ça ne fonctionne pas. Ainsi, les Orlando en annonce sont particulièrement attractifs.

Le premier prix pour un modèle diesel 130 ch de 2011 en bon état est d'un peu moins de 5 000 €, mais on trouve quelques bonnes affaires à un tout petit peu plus de 4 000 €. Moins cher, ça se trouve, même à moins de 3 000 €, mais les modèles sont alors en piteux état ou avec un souci moteur. En moyenne, c'est 6 000 €.

Le diesel en 163 ch est plus répandu, et un peu plus cher, à partir de 5 500 €/6 000 €. Les kilométrages sont toujours assez élevés, entre 180 000 et 200 000 km. En moyenne, un bel exemplaire de 2012 et 170 000 km est affiché 8 000 €.

Du côté du Renault Grand Scénic, on trouve moins cher (un peu), mais pour des modèles 110 ch seulement ! Pour avoir une puissance équivalente, on monte en premier prix à 4 700 € minimum, mais plus souvent 5 000 €. Cela dit, en moyenne, on tourne plutôt entre 7 500 € et 8 000 €, pour des kilométrages équivalents à ceux d'un Orlando. Soit entre 25 et 33 % plus onéreux.

Pour un Grand Scénic concurrent du modèle 163 ch, soit un modèle 2.0 dCi 150, rarissime, il faut compter 9 000 € minimum. Soit 12 % plus cher.

Un Picasso qui attire plus, donc plus cher aussi

Si l'on se penche sur le cas du Citroën Grand C4 Picasso, on constate que pour un modèle 2011 de moins de 200 000 km, en bon état toujours, il faut compter minimum 5 000 €, et en moyenne 8 000 € pour un modèle de première génération, et même 10 000 € pour un modèle plus récent de 2014, la seconde génération. Mais, là encore, c'est pour disposer d'un 1.6 HDI ou e-HDI de 110 ch/114 ch seulement... Pour contrer l'Orlando, il faut passer au 2.0 BlueHDI 150. Et là, on grimpe tout de suite à 6 000 € pour les meilleures offres de première génération, millésime 2011, et 10 000 € pour une seconde génération 2014. Là où l'Orlando ne dépasse jamais les 9 500 €, pour un kilométrage inférieur à 130 000 km.

En essence, l'Orlando est rare, et entre 5 000 € pour un modèle 2011 de presque 200 000 k et 12 500 € pour un modèle 2014 de moins de 100 000 km. Un Renault Grand Scénic de puissance équivalente et kilométrage identique se négociera plutôt entre 6 500 € pour un 2011 avec 150 000 km, en moyenne 10 000 € pour un 2013 de moins de 150 000 km en TCe 130 ch, et plutôt 11 500 € pour un modèle 2014 de moins de 100 000 km, seule configuration où il sera plus abordable que l'américain, mais aussi moins puissant (et beaucoup moins fiable, ce qui fait baisser ses cotes, pour tout dire...).

Chez Citroën, pour avoir une puissance comparable à l'Orlando, il faut sélectionner un 1.6 THP 156/165, dont les prix démarrent à 13 000 € et montent à plus de 15 000 € pour un modèle de moins de 100 000 km ! Soit 2 fois plus cher à 20 % plus cher que l'Orlando.

Un Touran carrément hors de prix face à l'américain

La concurrence existe aussi chez Volkswagen, avec le Touran 7 places. Là, le surcoût est encore plus impressionnant, puisqu'en diesel comparable, l'allemand se trouve à partir de 8 000 € pour un modèle 2011 TDI 105 ch seulement, et presque 200 000 km. Et on parle là des meilleures offres, car en moyenne c'est plutôt 11 000 €. Et pour un TDI 140 plus comparable aux diesels 130 ou 163 ch, on grimpe vite entre 11 000 et 12 500 €. Et on ne parle pas des modèles plus récents 2014/2015, qui grimpent entre 12 500 € et 15 000 €...

En essence, le Touran est proposé entre 11 000 € et plus de 20 000 € ! C'est en moyenne 60 % plus cher que l'Orlando. Sans commentaire.

LE BILAN

L'Orlando ne démérite pas en prestations sur la route, est bien équipé et spacieux. Le seul concurrent qui puisse lui faire de l'ombre sur le marché de la seconde main est le Renault Grand Scénic, qui dans certaines configurations, arrive à afficher des tarifs similaires, au prix d'une puissance moindre, ou d'une fiabilité aléatoire... Mais un Citroën C4 Picasso sera indéniablement plus cher, et un VW Touran, autre concurrent répandu, est tout simplement parfaitement hors de prix par rapport à l'américain.

Alors si vous voulez faire des économies à l'achat, rouler un peu originale, et en plus, bénéficier d'une fiabilité redoutable (oui oui !, et ça compte), vous pouvez vous pencher sur le cas de l'Orlando. Et ne pas totalement "l'oublier"...