Une C6 sans problème de suspension, ça vous dit ? Alors, il faut regarder non pas chez Citroën mais chez Audi, C6 étant le code de l’A6 de 3e génération. Apparue en 2004, cette dernière, également codée 4F, capitalise sur le succès de sa devancière, qui a introduit des trains roulants de premier plan (double triangulation avant, essieu multibras avant), habillés d’une carrosserie fluide, à la lunette arrière fuyante.

Zéro prise de risque donc (contrairement à la C6 française), ce qui n’empêche pas l’Audi, établie sur la plate-forme MLB, de ne ressembler à aucune autre, hormis sa prédécesseure. Et encore ! Elle inaugure un gimmick stylistique annonçant les calandres criardes d’aujourd’hui : la grille Single Frame, très imposante.

Sous le capot, l'Audi propose un sacré choix de moteurs, dont pas moins de deux V6 à essence, un 2,4 l de 177 ch et un 3,2 l à injection directe de 255 ch. Il en va de même pour les transmissions : boîtes manuelle et automatique, traction ou quatre roues motrices permanentes Quattro. Idem pour les carrosseries, berline ou break avant, et les finitions : Attraction, Ambiente Confort/Ambition Sport, Ambition Luxe.

Toutes incluent l’ESP, la direction Servotronic, la clim bizone, les capteurs de pluie et de luminosité, ainsi que le régulateur de vitesse. La Confort ajoute le GPS, le chargeur de CD ou encore le radar de recul, ce à quoi la Sport préfère la suspension affermie, la sellerie cuir/Alcantara et les jantes de 17. Quant à la Luxe, elle reprend les équipements de la Confort, en y ajoutant le cuir intégral, les xénons… Les prix sont raisonnablement colossaux, variant de 34 580 € (48 500 € actuels selon l'Insee) en 2.4 Attraction à 51 080 € (71 600 € actuels) en 3.2 Luxe.

On ajoutera 5 100 € pour la transmission Quattro, qui inclut la boîte automatique Tiptronic ZF. En traction, c’est une autre boîte auto qui est proposée, la Multitronic à variation continue. Le break Avant arrive quelques mois plus tard, alors qu’en 2006, un 2,8 l de 210 ch complète la gamme. En 2008, c’est l’heure du restylage qui modifie peu l’extérieur mais apporte de nouvelles finitions (Avus, S Line), alors que le V6 3.2 cède la place à un 3,0 l TFSI à compresseur de 290 ch.

En 2011, l’Audi A6 C6 est remplacée par la C7 après s'être vendue à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Un succès qui s'explique aussi par une gamme d'une richesse inconnue des constructeurs français, par exemple...

Combien ça coûte ?

En se limitant à 250 000 km, on trouve de beaux exemplaires dès 3 500 €, en 2,4 l, alors que les 2,8 l/3,2 l débutent plutôt à 4 000 €. A moins de 150 000 km, on peut doubler ces montants. Evidemment, ces derniers varient nettement en fonction de l’état et de la configuration. Typiquement, une 3,2 l Quattro impeccable et gorgée d’options tournant autour de 150 000 km peut flirter avec les 10 000 €.

Quelle version choisir ?

La 3,2 l réalise un compromis très séduisant, entre prix, fiabilité et performances. Attention, plus il y a d’équipements, plus les pannes électriques sont potentiellement nombreuses. En revanche, on évitera les Multitronic.

Les versions collector

Ce sont les exemplaires les plus rares, par leur état, leur kilométrage et leur configuration. Un beau break 3,0 l TFSI Quattro doté d’un coloris original et doté de tout son suivi peut dépasser les 15 000 € à faible kilométrage.

Que surveiller ?

En essence, les A6 V6 sont des autos aux moteurs très endurants. Ces blocs capables de plusieurs centaines de milliers de km ne connaissent pas de faiblesse particulière, si l’entretien a été correctement effectué, et la distribution par chaîne simplifie la maintenance. On surveillera les tendeurs passé 150 000 km, alors qu’à 100 000 km, les soupapes d’admission peuvent être encrassées, injection directe oblige.

Le TFSI demande toutefois une inspection, voire un changement de la courroie actionnant le compresseur aux alentours de 120 000 km, et sa consommation d’huile est plus élevée que celle des blocs atmosphériques. Les boîtes manuelle et automatique Tiptronic sont, elles aussi, très solides, la seconde devant être vidangée avant 100 000 km, à l’instar des différentiels de la transmission Quattro. La Multitronic réclame des changements d’huile bien plus rapprochés, tous les 60 000 km maxi, sinon, elle risque de casser prématurément. Mais certaines ont passé les 200 000 km sans ennui.

Assez complexes, les trains roulants peuvent se révéler onéreux à refaire quand les silentblocs sont usés, même s’ils vieillissent fort bien, alors que la corrosion ne se manifeste que tard, d’abord du côté des passages de roue arrière. Dans l’habitacle, le vieillissement est excellent mais à la longue, certains plastiques « soft touch » se mettent à peler, et le ciel de toit s’avachit souvent. Les bugs électroniques sont assez courants vu l’âge des autos, qui induit d’ailleurs de petites avaries fréquentes.

Sur la route

Cette génération d’A6 a impressionné en son temps par sa qualité de finition et l’élégance de sa présentation : elle n’a rien perdu sur ces points. La position de conduite est parfaite, le siège un peu moins, mais dès le démarrage, le 3,2 l sonne comme il faut. Ensuite, il emmène énergiquement la grande allemande, flirtant sans hésiter avec la zone rouge.

La boîte 6 Tiptronic lui va comme un gant, par sa relative vivacité et sa douceur. La direction, plutôt précise, commande un train avant rigoureux, mais elle ne communique guère. Evidemment, le comportement routier est excellent, tant par le grip que la motricité, mais il n’amuse pas comme celui d’une BMW 330i, le nez ayant tendance à tirer large à la limite.

Mais la voiture demeure remarquablement sûre quelles que soit les circonstances, y compris sur le mouillé. On aurait aussi aimé un amortissement plus ferme, mais le confort demeure très bon. Enfin, le freinage est efficace. Reste la consommation : comptez 11 l/100 km en moyenne.

L’alternative youngtimer

Audi 100 2.1-2.2 (1982 – 1991)

C’est le choc quand sort l’Audi 100 C3 en 1982. Pourquoi ? Parce qu’elle arbore une ligne très aérodynamique qui fait vieillir toute la concurrence. Sous le capot, elle récupère l’excellent 5-cylindres 2,1 l à injection développant 136 ch de l’ancienne 100 C2 dans sa variantes huppée CD. Suffisant pour pointer à 200 km/h.

En 1983, la 100 se décline en break Avant et en Quattro, en 1984, le 5-cylindres passe à 2,2 l (138 ch) alors qu’en 1985, une finition CS, simplifiée, arrive. Grand succès commercial, spacieuse, sûre et bien fabriquée, l’Audi pâtit tout de même d’un essieu arrière simpliste et d’une présentation austère. Celle-ci s’améliore lors du restylage de 1988, qui apporte un nouveau tableau de bord et des poignées de porte encastrées, notamment. La qualité progresse, mais dès 1991, cette génération de 100 est remplacée. A partir de 4 500 €.

Audi A6 C6 3.2 FSI (2004) la fiche technique

Moteur : 6 cylindres en V, 3 123 cm3

Alimentation : injection directe

Suspension : jambes de force, ressorts hélicoïdaux, doubles triangles, amortisseurs, barre antiroulis (AV), essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AR) Transmission : boîte 6 manuelle ou 6 auto ou variation continue, traction ou transmission intégrale

Puissance : 255 ch à 6 500 tr/min

Couple : 330 Nm à 3 250 tr/min

Poids : 1 540 kg

Vitesse maxi : 250 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 7,4 secondes (donnée constructeur)

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