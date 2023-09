Comment Land Rover veut vous convaincre que ses voitures sont devenues fiables

La fiabilité des Range Rover et autres modèles contemporains de la gamme du constructeur Land Rover est devenue légendaire dans le mauvais sens, ce qui explique d’ailleurs la faible valeur résiduelle des vieux modèles sur le marché de l’occasion. Avec énormément de technologie embarquée et des soucis identifiés sur de nombreux modèles, les véhicules du constructeur anglais occupaient souvent les dernières places des classements de fiabilité de JD Power et d’autres organismes mesurant le coût d’utilisation à long terme des autos. La marque cousine Jaguar a elle aussi été souvent critiquée sur ce point.

Voilà pourquoi l’amélioration de cette fiabilité était présentée comme un point vital par Thierry Bolloré, l’ancien patron français de JLR venu de Renault en 2019 et reparti à la fin de l’année 2022. Sans le Français à la tête du groupe anglais, cet objectif de fiabilité est visiblement resté important puisqu’on apprend que Land Rover vient d’allonger la période de garantie de deux ans supplémentaires pour les modèles Defender, Range Rover et Discovery. Ils seront désormais couverts par la garantie constructeur pendant cinq ans ou 150 000 km au lieu de trois ans et 100 000 kilomètres avant le 1er septembre 2023.

Avant l’électrification

Rappelons que le groupe JLR se prépare à une électrification importante de ses marques Jaguar et Land Rover. La première doit glisser vers un positionnement plus haut de gamme pour affronter Bentley avec plusieurs berlines et SUV électriques, la seconde va se subdiviser en trois marques (Defender, Range Rover et Discovery) pour former au total quatre marques avec Jaguar.