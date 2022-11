Non, Toyota ne rime pas forcément avec voiture verte. Certes, la marque est spécialiste des modèles hybrides depuis la sortie de la Prius il y a 25 ans, et sa gamme en est constituée aujourd'hui en grande majorité. Parallèlement, elle est l'une des rares firmes à tenter l'aventure hydrogène avec la Mirai. Enfin, elle s'est lancée depuis peu dans le 100 % électrique avec son SUV bZ4X. Et en termes de design, on ne se mouille pas trop en disant que tous ses produits ne font pas l'unanimité.

Mais il ne faut pas oublier que la marque a un sérieux palmarès en compétition :

En championnat du monde des Rallye, les plus anciens se souviendront des Celica couronnées en 1992 avec Carlos Sainz (pilote), en 1994 avec notre Hubert Auriol national (pilote et constructeur), puis de la Corolla titrée en 1999 (constructeur). Et après une longue absence, la belle histoire reprend puisque la Yaris WRC s'est vue couronnée maintes fois depuis 2018.

En F1, même si la marque n’a jamais réussi à remporter de victoire, elle s'est fait remarquer entre 2002 et 2009 avec des pilotes de renom comme Jarno Trulli, Ralf Schumacher ou le français Olivier Panis.

En endurance enfin, l'engagement de Toyota depuis 2012 a été récompensé par plusieurs titres de champion du monde, avec deux doublés aux 24 h du Mans en 2021 et 2022.

Parallèlement, la "quête du gramme" orchestrée par ses véhicules dits "propres" permet à la marque d'accoucher de voitures sportives sans être lourdement taxée, via son département sportif Gazoo Racing. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la gamme est tout simplement exceptionnelle.

Danse avec les stars…

Nous en prenons encore plus conscience à notre arrivée au Turini où nous attendent la GR Yaris, la GR 86 ainsi que l'inédite GR Supra 3.0 à boîte manuelle. Dans chaque catégorie, la marque japonaise frappe fort : alors que la citadine prend des airs de petite WRC avec ses 261 ch distribués aux quatre roues, la 86 ressort des placards la recette simple mais savoureuse de la légère propulsion à moteur atmosphérique, tandis que la Supra joue les Muscle Car à l'ancienne avec un cœur "gros comme ça" et une boîte manuelle qui a tout simplement disparu des catalogues de la concurrence.

GR Yaris : 37 400 € (+malus 10 011 €) GR86 : 33 900 € (+ malus 16 950 €) GR Supra : 68 100 € (+ malus 17 490 €)

Une réunion de famille qui donnerait les larmes aux yeux à tout passionné de sport automobile. Mais rangeons les mouchoirs et emmenons les filles danser sur les pistes ultra-sélectives qui nous entourent, fermés aux autres fêtards pour l'occasion. Notre objectif aujourd'hui : désigner la plus attachante de la troupe…