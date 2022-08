Déjà un rappel pour la Mercedes EQE

Après une mise en jambes tardive, Mercedes a rapidement développé sa gamme de modèles 100 % électriques EQ. À terme, presque toutes les berlines et SUV de la marque à l’Étoile devraient avoir un équivalent zéro émission. Parmi les dernières nées de cette branche, on trouve l’EQE. Petite sœur de la limousine EQS, cette routière se distingue par ses lignes originales et son tableau de bord digne d’un film de science-fiction.

Mais même les voitures les plus sophistiquées peuvent connaître quelques problèmes de fabrication. Mercedes est ainsi en train de rappeler une partie des premières EQE sorties de chaîne afin de remédier à un problème de direction.

En effet, il a été constaté que, sur certaines autos, des composants de la direction pouvaient avoir été endommagés lors de l’assemblage. Celles-ci doivent donc repasser en atelier afin que cet élément majeur soit remplacé.

Cette opération, qui porte la référence interne 4692106, ne concerne qu’une douzaine d’EQE dans l’Hexagone. Toutes ont été assemblées entre le 11 janvier et le 9 mai 2022. Les propriétaires sont directement contactés par l’importateur français, sachant que chaque auto devra être immobilisée environ 5 heures, le temps de procéder à ce remplacement.