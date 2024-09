Mercedes EQE 300, quand l'autonomie n'est plus un problème

En Bref

Berline électrique

Autonomie : 645 km

À partir de 69 900 €

La marque de Stuttgart complète la gamme de sa berline EQE, avec une version 300 propulsion, à l’autonomie impressionnante et à un tarif un peu moins élevé. Cette version, vendue 69 900 €, s’est immédiatement placée comme la plus vendue de la gamme EQE en France.

Son allure en goutte d’eau ne plaît pas à tout le monde, mais ces lignes ultra-fluides servent l’aérodynamique dont l’efficience. En témoigne la calandre fermée, les jantes aéro et les poignées de portes rétractables.

Le format est plus compact qu'une EQS, mais l'écrin reste globalement le même avec des technologies embarquées très similaires. La principale différence concerne, la spectaculaire planche de bord « Hyperscreeen », uniquement disponible sur la version haut de gamme, AMG EQE 53 ou en option(5 900 €).

Il faudra ici se « contenter » de deux écrans. L’un de 12,3’’ servant d’instrumentation pilotable depuis les touches capacitives du volant (au fonctionnement détestable) et le second de 12,8 pouces placé en position verticale au centre de la console centrale. Ce dernier est équipé du même système d’exploitation MBUX, reconnu pour sa rapidité d’exécution. Il réclame un certain temps d'adaptation, tant les menus sont nombreux, mais il est possible de placer des raccourcis.

On loue également son planificateur d’itinéraire, rassurant pour les longs trajets. En fonction de votre conduite (dernières consommations enregistrées), de l’itinéraire et des conditions de circulation, il vous indique quel sera le niveau de charge à destination, le nombre et les temps d’arrêts si nécessaire, etc. Le tout est mis à jour en fonction des conditions de circulation et de l’état des bornes de recharge.

Cette EQE serait l’outil parfait du Taxi du 21e siècle

L'atmosphère est très soignée avec des matériaux de qualité et des ajustements qui le sont tout autant. Les parties basses, n'ont pas le droit au même traitement c’est dommage. Toutefois, la qualité présentation est fidèle au standing premium de Mercedes. Malgré un pavillon qui impose de courber l’échine, L’EQE chouchoute ses passagers.

Une fois assis, ces derniers apprécieront le bon espace aux jambes, l’assise moelleuse et confortable et la poignée de maintien. Dommage les dossiers de sièges ne s’inclinent pas. La berline les gratifie également d’un accoudoir avec deux gobelets et des supports pour smartphone.

Cette EQE serait l’outil parfait d’un Taxi du 21e siècle, si la capacité du coffre n’était pas aussi décevante. D’une contenance de 430 litres, la malle présente une ouverture étroite et une faible hauteur de chargement qui pénalise le chargement d’objets volumineux. De plus, un unique petit bac de rangement est présent sous le plancher. À peine suffisant pour y loger les câbles. Une nouvelle fois, Mercedes ne propose pas de frunk (rangement sous le capot avant) à l’inverse de ses concurrents. Bon point, il n’y a pas de paroi entre le coffre et les dossiers de la banquette arrière, ce qui permet ponctuellement de charge de longs objets.

Pour mouvoir cette EQE « d’entrée de gamme », Mercedes a placé un moteur électrique de 245 chevaux sur le train arrière. Son couple maxi de 550 Nm suffit à déplacer sans difficulté les 2,3 tonnes. Les accélérations et les reprises sont suffisantes dans la plupart des cas de figure, toutefois on aurait aimé un peu plus de réserve sous le pied droit lors des dépassements. La vitesse maxi est limitée à 210 km/h. Le moteur est alimenté par une généreuse batterie de 89 kWh utiles. Sur le papier, elle assure un rayon d’action de près de 645 kilomètres en usage mixte selon le cycle WLTP.

Atteindre les 500 km s’avère être un jeu d’enfant

Dans notre cas nous avons observé une consommation moyenne de 18 kWh/100 km sur un parcours comprenant autoroute, route et ville et sans pratiquer l’éco-conduite. Un très bon score qui rassure avec près de 495 km réalisables en une charge dans la « vraie vie ». Atteindre les 500 km s’avère être un jeu d’enfant. Il suffit d’engager le mode Eco, de suivre les préconisations de l’ordinateur de bord ou d’intensifier la régénération via les palettes au volant (pas de One Pedal). Un mode de récupération "intelligent" basé sur les données de la navigation est aussi présent.

Sur autoroute, l’EQE fend la bise avec une moyenne de 20 kWh/100 km. Un bon score pour une électrique de ce format roulant à 130 km/h. Notez que l’EQE dispose de série d’une pompe à chaleur, destinée à réduire les dépenses énergétiques de la batterie de tension. Une aide précieuse par temps froid ou chaud.

Une grosse batterie induit des temps de charge élevés. L’EQE est équipée de base d’un chargeur en courant alternatif (AC) de 11 kW, qui permet de faire le plein depuis zéro en 8 heures (si toutes les planètes sont alignées). Sur une Wallbox de 7,4 kW, il faudra compter 12 heures en partant de 0%. Il est possible d’opter pour un chargeur 22 kW permettant de se charger sur les bornes publiques moyennant 1 200 €. Mercedes a équipé cette grande berline dédiée aux voyages d’un chargeur DC capable d’accepter une puissance de 170 kW. Nous avons pu constater ces bonnes performances à deux reprises durant notre essai. La première fois sur une borne Ionity, l’Allemande est passée de 22 à 80 % en 26 minutes. La seconde fois, sur une borne R3, à peine 30 minutes auront suffi pour passer de 16 à 80 %.

Sur la route, on loue le confort de premier ordre délivré par un amortissement parfaitement calibré et une insonorisation très poussée. Il est possible d'opter pour des suspensions pneumatiques (2 100 €). Les occupants sont comme encapsulés dans l’habitacle à l’écart des dégradations de la route et des bruits extérieurs. Pas de doutes, l’allemande est une excellente voyageuse. La présence des roues arrière directrices (1 600 €) renforce indéniablement l’agilité et la facilité de conduite de cette grande berline (4, 95 m). Notamment en ville où l’EQE braque quasiment comme une Classe A. C’est un investissement que l’on vous recommande vivement ! Sur petites routes, le poids excessif de l’EQE réclame une grande vigilance notamment lors des transferts de masse comme au freinage ou sur les appuis un peu marqués.

Posée sur des rails, l’EQE affectionne les grands axes. Dans cet environnement vous apprécierez l’efficacité de ses nombreuses aides à la conduite comme par exemple la conduite autonome de niveau 2, rendant la vie facile sur autoroute ou dans les embouteillages.