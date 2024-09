Mercedes EQE 300, quand l'autonomie n'est plus un problème

La Mercedes EQE 300 est disponible en deux finitions.

L’entrée de gamme « Executive Line », à partir de 69 900 €, embarque comme principaux équipements de série les jantes alliage 19"), l’éclairage d'ambiance, les inserts décoratifs noirs, les palettes au volant, les sièges confort, le volant sport multifonction, la fermeture assistée du coffre, le pack d'affichage (12,3" + 12,8"), le système multimedia MBUX, le pack d’aide à la conduite, la recharge sans fil pour smartphone, le câble de charge pour prise domestique, (jusqu'à 1,8 kW) 5 m, la climatisation automatique, la pompe à chaleur, le siège avant droit à réglage électrique avec fonction mémoire, le siège avant gauche à réglage électrique avec fonction mémoire, l’avertisseur de limitation de vitesse, l’avertisseur sonore pour les piétons, les mises à jour gratuites des cartes de navigation pendant 3 ans, la navigation par disque dur, la caméra de recul, le régulateur adaptatif, le chargeur embarqué 11 kW AC, les suspensions confort, etc.

La finition AMG Line, à partir 80 850 €, ajoute le kit carrosserie, les jantes et pédalier AMG et le volant sport en cuir Nappa et les sièges sport.

Le point technologique : beaucoup d’options Comme souvent chez les constructeurs allemands, la majorité des innovations sont en options. On peut prendre pour exemple les roues arrière directrices (1 600 €), la suspension pneumatique (2 100 €), la navigation en réalité augmentée ou même le fameux hyperscreen à 5 900 €.