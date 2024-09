Mercedes EQE 300, quand l'autonomie n'est plus un problème

La Mercedes EQE 300, à partir de 245 ch et 69 900 €, est évaluée dans la catégorie des grande berlines électrique qui comprend notamment

La BMW i7, à partir de 340 ch et 76 200 €



La BYD Han, à partir de 517 ch et 70 800 €



La Volkswagen ID.7, à partir de 286 ch et 61 990 €