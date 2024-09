Mercedes EQE 300, quand l'autonomie n'est plus un problème

La concurrence : limitée pour le moment

L’EQE entre en concurrence directe avec la nouvelle BMW i5. Toutefois, cette version EQE 300 n’a pas d’équivalent chez le constructeur à l’hélice dont le prix de la berline débute à 76 200 € (eDrive40) et la puissance à 340 ch. Désormais, plusieurs marques chinoises se positionnent sur le marché de la berline de luxe et notamment BYD avec la Han. Un modèle équipé d’une batterie de 85 KWh promettant une autonomie de 521 km. Son prix : 70 800 €. Il faudra également aller chercher du côté des marques généralistes et notamment Volkswagen qui fait aussi cher payer sa nouvelle ID.7 équipée de la grosse batterie (86 kWh) vendue 61 690 €. Chez Tesla, il existe la redoutable Model S, mais cette dernière se place davantage en face d’une EQS.

A retenir : une version intéressante

Taillée pour les longs trajets, l’EQE 300 brille dans ce domaine. A son volant, l'autonomie n'est plus un problème tant sa consommation est correcte et sa vitesse recharge élevée. Il faudra en revanche débourser un sacré chèque pour s’offrir ses services. Cette version 300 débute à 69 900 €. À ce niveau de prix, elle ne bénéficie d'aucun bonus, mais elle échappe au malus sur le poids.

Caradisiac a aimé

Le confort général

L'autonomie rassurante

Les consommations maîtrisées

La vitesse de recharge

L'intérieur haut de gamme

Le planificateur efficace

Caradisiac n'a pas aimé

Le coffre réduit

Pas de frunk

L'espace aux places arrière correct mais pas fou pour une voiture de 5 mètres

Les tarifs élevés

Le poids excessif