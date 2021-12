Déjà un rappel pour la nouvelle Mercedes Classe C

Proposée, dans un premier temps, uniquement en berline (le break est arrivé à l’automne), la nouvelle Mercedes Classe C fait l’objet d’une opération de rappel, qui porte le numéro de code interne 9192003. Les exemplaires concernés font partie des tout premiers produits puisqu’ils sont ''tombés de chaîne’’ entre les mois de mai et de juillet de l’année qui est en train de se terminer.

L’incident identifié concerne la ferrure d’ancrage de la ceinture de sécurité du siège conducteur. Celle-ci est susceptible de ne pas avoir été montée conformément aux spécifications techniques du constructeur. La fonction de retenue de cet équipement est donc altérée, ce qui peut causer des blessures à l’occupant de ce siège.

Selon l’importateur français, seuls 146 exemplaires seraient concernés dans l’Hexagone. Ils portent les types CE (case K de la carte grise) e1*2018/858*00016* suivi de 00 ou 01, et e1*2018/858*00017 suivi de 00 ou 01. Si vous achetez un véhicule de ce type en occasion récente hors du réseau Mercedes France, il est toutefois possible qu’il provienne d’un autre pays de l’Union européenne et qu’il soit donc touché par ce défaut. Dans ce cas, n’hésitez pas à contacter directement un représentant de la marque.

De son côté, Daimler France se charge de prévenir tous les possesseurs de ces autos. L’opération consiste à contrôler cette ferrure d’ancrage et, le cas échéant, à la fixer correctement.