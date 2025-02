Des Renault 5 électrique et Alpine A290 qui risquent de ne plus démarrer

La Renault 5 E-Tech Electric n’échappe pas totalement aux petits problèmes de début de carrière, même sans atteindre le niveau de gêne expérimenté par les premiers clients de la Citroën C3. Il y a quelques jours, déjà, on entendait parler d’un souci de sélecteur de boîte empêchant certains propriétaires d’activer la marche avant ou la marche arrière.

Sans qu’on sache si les deux éléments sont liés, on apprend par L’Argus et La Provence (ce que nous avons vérifié auprès de Renault) qu’une « opération interne » vise les propriétaires de 15 722 exemplaires de la R5 E-Tech Electric et de l’Alpine A290.

« Pas un vrai rappel »

« L’opération 0EN5 concerne 15.722 véhicules Renault R5 e-Tech 100% électriques parmi ceux fabriqués entre le 1er septembre 2024 et le 23 décembre 2024. Il s’agit préventivement de reprogrammer le calculateur onduleur moteur électrique principal afin d’éviter une potentielle impossibilité de démarrer, accompagnée ou non de l’affichage du voyant STOP et du message « Panne moteur électrique » au tableau de bord. L’opération dure 30 minutes. Techniquement, ce n'est pas un rappel (pas sécuritaire) mais une opération technique avec courrier simple », nous confirme un porte-parole de Renault.

Sachant que le problème en question peut tout de même entraîner l’immobilisation du véhicule en cas de dysfonctionnement, c’est quand même quelque chose à signaler même s’il ne sera pas officiellement référencé dans les campagnes de rappel nationales. C’est quasiment toute la production de la R5 depuis son lancement qui semble concernée.