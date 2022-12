Elle a 40 ans : quel prix aujourd'hui pour une Citroën BX ?

1982. Michael Jackson sort son album Thriller, qui deviendra en un an l'album le plus vendu au monde. Et Citroën sort la BX, qui certes ne connaîtra pas le même sort, mais qui va, tout au long de ses 12 ans de carrière (82-94), se vendre plus qu'honorablement, puisque ce seront au final 2,3 millions d'exemplaires qui trouveront preneur, faisant d'elle, les premières années de commercialisation, le leader de son segment, avant l'arrivée de concurrentes un peu plus modernes (Peugeot 405, Renault 21).

Dessinée par Marcello Gandini, des studios Bertone, elle étonne par son style assez carré, et un habitacle qui présente une ergonomie particulière, avec évidemment des compteurs à rouleaux et des satellites de commande de part et d'autre du volant plutôt que des commodos.

Durant toute sa carrière, elle va évoluer, être restylée, et bénéficier d'améliorations continues. On ne compte plus les versions, séries limitées, séries spéciales, séries "personnalisées" qu'elle a pu proposer (Leader, Tonic, Olympique, Digit, Millésime, Image, Calanque, Ourane sont les plus connues). Les finitions "classiques" étaient les E, RE, TGE, S, RS, TRS, TZ, TZS, D, TD, TRD, TZD, et on en oublie...

En 1987, elle est restylée, avec nouveaux clignotant, ailes élargies, nouvelle petite calandre, feux, et surtout, un nouvel intérieur qui revient à une ergonomie classique et des commodos, et dont la qualité est grandement améliorée.

Côté moteur, elle a disposé d'un 1.4 62 ch boîte 4 ou 72 ch boîte 5, d'un 1.6 82 ch ou 90, 92 puis 94 ch. Ce même 1.6 a équipé certaines versions GTI à l'export, en version 115 ch (celui de la 205 GTI).

On a aussi trouvé un bloc 1.9 de 105 ch (version GT), 126 ch (version Sport à carburateur double corps), 122/123/125 ch (version GTI à injection) ou même 160 ch dans sa version 16 soupapes, premier moteur multisoupapes monté sur un véhicule de grande série en France (la 405 Mi16 suivra peut après).

En diesel, on trouve un 1.7 de base de 60 ch, le fameux XUD9 1.9 de 65 puis 71 ch, et un puissant (pour l'époque) turbo-diesel, sur base du 1.7 (en réalité il faisait 1 769 cm3, donc plus proche de 1.8) de 90 ch, qui en faisait la familiale diesel la plus performante et sobre de son temps.

Des déclinaisons sportives intéressantes

La BX est donc connue aussi pour ses déclinaisons sportives, qui sont d'ailleurs celles qui aujourd'hui ont le plus de succès. Il faut dire qu'elles se parent d'attributs de carrosserie, pour la plupart, qui les distinguent du reste de la gamme (boucliers, jupes, élargisseurs d'ailes, ailerons, enjoliveurs ou jantes, etc.).

Mais elle a aussi existé en break "Evasion", en boîte automatique, en version 4x4, etc, etc. Une gamme qui a été tentaculaire.

Avec des prix pas forcément donnés quand elle était vendue neuve, disons plutôt dans la moyenne, on aurait pu s'attendre à ce que les occasions soient elles aussi dans la moyenne.

Or, l'image de marque de la BX a rapidement décliné. Voiture de vieux, voiture de papy disait-on. Et sa qualité de finition très moyenne, surtout avant le restylage de 1987, n'a pas arrangé les choses. Au début des années 90, et pire, dans les années 2000, les cotes étaient au plus bas. Personne ne voulait de cette berline familiale déjà démodée, et moquée. On trouvait des modèles essence à moins de 10 000 francs, puis moins de 1 000 €, voire 700 €, en pagaille. Et pour des exemplaires en très bon état ! Les diesels, à part les turbos diesels, étaient à peine plus chers. Le creux de la vague.

Les prix remontent depuis 10 ans, ils explosent aujourd'hui pour certains modèles sportifs

Mais depuis 2012, et les 30 ans de cette auto, les choses se sont inversées. Passé par là, le phénomène des "youngtimers". Et la BX, son style inimitable et décalé, le fait qu'elle ait été très diffusée et donc très souvent la voiture des parents, opère un retour en grâce remarqué et remarquable.

Il y a un peu plus d'un an, une version 16 soupapes s'est vendue plus de 47 000 € lors d'une vente aux enchères de la maison Aguttes. Lors de cette même vente, une "simple" version turbo diesel Ourane a trouvé preneur pour 10 900 € ! Très récemment, un modèle "Sport", toujours lors d'une vente Aguttes, a vu le marteau tomber sur une enchère à 22 700 € !

Alors toutes les versions ne sont pas aujourd'hui recherchées, et certaines restent très abordables. Mais tous les exemplaires, même les modèles de base, au prérequis qu'ils aient peu de kilomètres et soient en bon état, prennent de la valeur. Partant de presque zéro, c'est facile nous direz-vous.

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les prix auxquels s'affichent actuellement les modèles (versions et finitions) les plus courus.