Elle fonce en sens inverse et manque de renverser des piétons dans une ruelle

Le 15 février 2026 en fin de matinée près de Lisbonne, les passants ont été témoins d’une scène pour le moins chaotique. Une infirmière de 46 ans au volant d’une Volvo V50 a perdu le contrôle lors d’une crise psychotique aiguë. Engagée à contresens dans une rue étroite, elle a parcouru plusieurs centaines de mètres en heurtant des voitures garées sur son passage. Un piéton et un agent de 25 ans ont été blessés, puis un véhicule de la gendarmerie percuté. Le break s’est immobilisé au milieu d’une foule médusée par la conduite de l'infirmière.

Les forces de l’ordre ont dû briser une vitre pour stopper la conductrice restée inerte et désorientée. Interpellée, elle a été présentée à un juge pour conduite dangereuse, mise en danger et blessures involontaires. L’enquête évoque une rechute liée à un suivi psychiatrique en cours d’ajustement, sans implication de l’alcool ou de stupéfiants. D’après les médias portugais, l’automobiliste a déjà eu ce comportement il y a quelques mois.

Une tentative d’instrumentalisation

La scène filmée et diffusée massivement sur les réseaux sociaux a rapidement déclenché une pluie de commentaires. Des pages et des groupes Facebook ont par ailleurs tenté sans succès de mettre en avant les séquences pour dénoncer l’insécurité croissante dans le pays.