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Événement Mondial de l'Auto : venez admirer une hypercar d'exception en exclusivité chez Caradisiac !

Dans Salons / Salon de Paris

Claude Barreau

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500 ch, 280 km/h, 150 exemplaires seulement, et surtout, une sorte de cockpit inédit qui se soulève verticalement pour permettre au conducteur de se glisser dans l’habitacle, voilà l’incroyable X-Bow GT-XR qui est présentée sur le stand Caradisiac. Venez la voir, ainsi que nos journalistes qui vous attendent.

Événement Mondial de l'Auto : venez admirer une hypercar d'exception en exclusivité chez Caradisiac !

Tous les deux ans, c’est la fête de l’automobile au parc des Expositions à Paris qui accueille le plus grand salon du monde. Et cette édition s’annonce exceptionnelle au regard du nombre de constructeurs présents. Pour résumer, tous sont quasiment là auquel il faut ajouter nombre de marques chinoises, dont tout le monde parle aujourd’hui.

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Un salon 2026 à côté duquel Caradisiac ne pouvait pas passer. Cette année, c’est dans le hall 7.1 que nous avons implanté nos deux stands Caradisiac/La Centrale, tout près du stand Tesla. Comme toujours, toute la rédaction s’est délocalisée sur place pour que vous ne ratiez rien de l’événement. Articles, chaîne you tube, tik tok, instagram, nous serons sur tous les fronts pour vous permettre de découvrir toutes les nouveautés. N’hésitez pas à venir nous voir si vous vous questionnez sur votre prochain achat. Nos journalistes répondront à toutes vos questions.

Toute la rédaction de Caradisiac vous attend sur son stand dans le Hall 7.1 du Mondial de l'Auto.
Toute la rédaction de Caradisiac vous attend sur son stand dans le Hall 7.1 du Mondial de l'Auto.

Et même si vous n’êtes pas en phase d’achat, nous serons ravis de discuter avec vous de notre passion commune, parfaitement illustrée par la présence sur notre stand d’une auto hors norme, la X-Bow GT-XR : 500 ch, 280 km/h, 150 exemplaires seulement, et surtout, une sorte de cockpit complètement dingue ! Ça vaut le détour : cette auto, vous ne la verrez nulle part ailleurs !

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