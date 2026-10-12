Événement Mondial de l'Auto : venez admirer une hypercar d'exception en exclusivité chez Caradisiac !

Tous les deux ans, c’est la fête de l’automobile au parc des Expositions à Paris qui accueille le plus grand salon du monde. Et cette édition s’annonce exceptionnelle au regard du nombre de constructeurs présents. Pour résumer, tous sont quasiment là auquel il faut ajouter nombre de marques chinoises, dont tout le monde parle aujourd’hui.

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Un salon 2026 à côté duquel Caradisiac ne pouvait pas passer. Cette année, c’est dans le hall 7.1 que nous avons implanté nos deux stands Caradisiac/La Centrale, tout près du stand Tesla. Comme toujours, toute la rédaction s’est délocalisée sur place pour que vous ne ratiez rien de l’événement. Articles, chaîne you tube, tik tok, instagram, nous serons sur tous les fronts pour vous permettre de découvrir toutes les nouveautés. N’hésitez pas à venir nous voir si vous vous questionnez sur votre prochain achat. Nos journalistes répondront à toutes vos questions.

Et même si vous n’êtes pas en phase d’achat, nous serons ravis de discuter avec vous de notre passion commune, parfaitement illustrée par la présence sur notre stand d’une auto hors norme, la X-Bow GT-XR : 500 ch, 280 km/h, 150 exemplaires seulement, et surtout, une sorte de cockpit complètement dingue ! Ça vaut le détour : cette auto, vous ne la verrez nulle part ailleurs !