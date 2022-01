Fiabilité du Kia Sportage 4 : la maxi-fiche occasion de Caradisiac

En bref

Le Sportage est pour Kia un modèle très important. Meilleure vente mondiale de la marque pendant longtemps, il l'était aussi en France avant de se faire doubler par le Niro. C'est un SUV compact de 4,48 m de long, concurrent des Peugeot 3008, Renault Kadjar, Citroën C5 Aircross ou autre Volkswagen Tiguan et Ford Kuga.

Il propose des prestations tout à fait convaincantes, pour un rapport prix/équipement qui l'est également. Tout n'est pas cependant parfait, avec un agrément des moteurs moyen, surtout ceux au lancement, quelques égarements de finition çà et là, mais les qualités l'emportent.

Il est en effet bien présenté, à l'intérieur comme à l'extérieur, confortable, habitable, et son comportement sur la route est agréable également. En fait, il est comme le Tiguan ou le Kadjar : pas enthousiasmant, mais homogène.

Et en matière de fiabilité, il profite d'une garantie longue pour rassurer ses propriétaires, et n'a subi que peu de soucis graves et récurrents. Vous les trouverez listés ci-après. En occasion, les prix sont encore assez chers, et on fait des affaires sur les diesels, mais moins les essences.