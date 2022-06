Ford rappelle 25 000 Mustang à cause d’un problème de logiciel

C’est exactement ce qui se passe dans le cas du rappel codifié 22S37 et que Ford vient de lancer sur son territoire natal. Cela ne saute pourtant pas aux yeux de prime abord, puisque la marque à l’ovale bleu parle de mettre à jour le logiciel de commande du PCM, le module de contrôle du moteur.

Sur 25 032 Mustang V8 5.0 à boîte manuelle, circulant aux États-Unis et assemblées entre 2019 et 2020, il a toutefois été détecté qu’un bug dans les lignes de code de ce logiciel pouvait conduire à la désactivation des feux de recul, de la caméra de recul, voire les aides à la conduite. C’est cette mise en cause de la sécurité qui a conduit l’autorité américaine de la sécurité routière à contraindre Ford à prendre contact avec ses clients.

Selon le constructeur, cette opération ne nécessitera que quelques dizaines de minutes d’immobilisation, le temps de télécharger et d’installer la nouvelle version du logiciel de commande du PCM.

Pour le moment, aucun rappel du même genre n’a été mis en œuvre par Ford en France, ni même en Europe. Il est vrai que, déjà peu courante sur nos routes, la Mustang y est carrément rarissime dans sa variante V8 à boîte manuelle.