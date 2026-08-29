Une histoire digne d’un roman. Un ancien vendeur de voitures âgé de 26 ans est devenu prince du royaume de Belgique. Le jeune homme, dénommé Clément Vandenkerckhove, a été reconnu comme étant le fils du prince Laurent, le frère du roi Philippe de Belgique. Ce dernier obtient alors le titre de prince, qu’il pourra choisir de porter ou non, mais ne recevra pas de dotation et n’aura pas de fonction de représentation de la famille royale. Il pourra également, s’il le souhaite, adopter le patronyme de Saxe-Cobourg.

Clément Vandenkerckhove serait le fruit d’une relation, en 2000, entre Laurent de Saxe-Cobourg et la chanteuse et animatrice de télévision Iris Vandenkerckhove, connue sous le pseudonyme de Wendy Van Wanten. Il a officiellement été reconnu cette année après une démarche réalisée devant un officier de l’état civil.

Un test ADN affichant une correspondance de 99,5 %

Cela fait maintenant plus de dix ans que Clément Vandenkerckhove connaît l’identité de son père. En effet, à l’âge de 16 ans, sa mère, Wendy Van Wanten, lui a révélé que son père était le prince Laurent.

À la suite de cette révélation, en 2020, le jeune homme a pris contact avec son père et a réalisé, après que le prince le lui a suggéré, un test ADN. Bingo : les résultats ont confirmé une correspondance de 99,5 %.

Laurent de Saxe-Cobourg a alors engagé le processus de reconnaissance, et l’ancien vendeur de voitures a finalement été reconnu, il y a six mois, lors d’une réunion plus discrète, comme étant le fils du prince.

Un lien automobile

Cette mystérieuse identité a profondément impacté la santé mentale du jeune Clément. Lors d’une interview accordée au Times, il a déclaré : « Après l’école, je suis devenu vendeur de voitures. J’aimais ce travail et je le faisais bien. Mais les crises de panique me détruisaient. »

Il a alors pris la décision de démissionner, et son anxiété a diminué lorsqu’il s’est rapproché du prince Laurent, son père, grâce à une passion commune : l’automobile. En effet, alors que l’un était vendeur de voitures, l’autre exprimait lui aussi un amour inconditionnel pour les voitures.