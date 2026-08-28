Deux feux de voitures thermiques au même péage à quelques jours d’intervalle

On en parlait il y a quelques jours à peine sur Caradisiac : plusieurs incendies touchant des Renault Zoé en charge sur des bornes publiques ont été recensés récemment en France. Quelques mois plus tôt, ce sont des modèles électriques de la marque Volkswagen en charge rapide qui subissaient le même sort dans notre pays.

Mais même si ces événements ont souvent tendance à faire les gros titres, il ne faut pas oublier que les risques d’incendies concernent bien tous les véhicules du parc automobile et pas seulement les engins électriques. Cette semaine encore, une voiture s’est embrasée alors qu’elle était arrivée au péage de La Turbie sur l’autoroute A8 près de Monaco.

Comme le rapportent les journalistes de Var Actu, l’incendie survenu le 25 août a mobilisé 13 pompiers et endommagé l’un des guichets de la station de péage. Il s’agissait d’une voiture équipée d’un moteur thermique et non pas d’un véhicule électrique : dans les images de mauvaise qualité, on croit reconnaître la silhouette d’une Dacia Sandero de seconde génération.

Un autre feu au même endroit quelques jours plus tôt !

Quelques jours plus tôt, le 16 juillet 2026, un autre feu s’était déclaré à proximité du péage de La Turbie comme l’avaient alors rapporté les journalistes de Nice Matin. Il a totalement paralysé la circulation sur l’A8 ce jour-là et cette fois, il s’agissait vraisemblablement d’un Ford Kuga de première génération.

L’année dernière, l’embrasement spontané de véhicules thermiques (parfois mal entretenus) avait aussi provoqué des départs d’incendies comme près de Marseille.

De récentes études concluaient à des risques d’incendie plus importants pour les véhicules thermiques que les autos électriques, mais les données sur lesquelles elles s’appuient pour arriver à ces conclusions restent tout de même assez parcellaires. A l’inverse, plusieurs entreprises commencent à intégrer les conséquences de feux de batteries des voitures électriques (plus difficiles à éteindre que des incendies « classiques ») dans leurs mesures de sécurité liées au stationnement. La société Carrefour, par exemple, vient d’interdire l’accès aux voitures électriques à certains de ses parkings à étages en partie pour cette raison (en plus de leur masse souvent supérieure à celle des véhicules thermiques).

Le développement récent et important du marché des voitures électriques devrait permettre de collecter rapidement de meilleures données sur ce risqué lié aux incendies.