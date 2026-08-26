Donald Trump réitère sa grosse bourde à propos de Rolls-Royce

Avec Donald Trump, on n’est jamais à l’abri d’une bourde dans une déclaration. La preuve : le président des États-Unis a réussi à confondre une nouvelle fois Rolls-Royce avec Rolls-Royce, sept mois plus tard. En effet, le communiqué de la Maison-Blanche attribue à Donald Trump le mérite des investissements réalisés par différentes marques automobiles dans les usines américaines afin de rapatrier sur le territoire américain des emplois manufacturiers.

General Motors, Stellantis, Honda, Toyota, Mercedes, ou encore Ford, qui produira davantage de Lincoln aux États-Unis, sont notamment cités. Aucune erreur n’est commise lorsque le communiqué évoque ces constructeurs, jusqu’à la mention de Rolls-Royce.

Deux Rolls-Royce bien distinctes

Sur le plan moral, évoquer les importants investissements de Rolls-Royce est louable. Mais il est tout de même important de savoir de quelle Rolls-Royce il est question avant de mettre en avant ses investissements massifs. En effet, 75 et 24 millions de dollars ont bien été investis respectivement dans des usines en Caroline du Sud et dans le Minnesota. Mais ces investissements ne concernent pas Rolls-Royce Motor Cars : ils concernent Rolls-Royce plc, spécialisé dans les moteurs d’avions.

Connue pour ses voitures et ses SUV luxueux, Rolls-Royce Motor Cars n’a rien à voir avec Rolls-Royce plc, puisque les deux entreprises ne sont plus affiliées depuis 1970. Malgré cela, la Maison-Blanche a réussi à faire la confusion, et ce pour la deuxième fois en un an.

Rolls-Royce clarifie la confusion de la Maison-Blanche

En janvier 2026, la Maison-Blanche avait déjà commis la même erreur en affirmant que l’investissement de Rolls-Royce plc faisait partie de « la campagne totale du président Trump pour rendre la conduite à nouveau excellente ».

Afin de s’assurer que tout le monde comprenne bien que Rolls-Royce Motor Cars n’a rien à voir avec Rolls-Royce plc, le constructeur automobile britannique a publié un avertissement indiquant qu’il s’agit d’une « filiale à 100 % détenue par le groupe BMW et d’une entreprise complètement distincte de Rolls-Royce plc, le fabricant de moteurs et systèmes de propulsion d’avion ».